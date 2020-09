Spania skjelver – derfor har smitten blusset opp igjen

Spania er akkurat nå det landet i Vest-Europa som er hardest rammet med over 53.000 nye smittetilfeller den siste uka.

Sammen med Italia var Spania et av de landene som var hardest rammet i vår. Dødstallene var i en periode opp mot 1000 i døgnet, og landet var tilnærmet hermetisk lukket i flere måneder.

Mot sommeren lettet Spania, som så mange andre land, på restriksjonene. Turistene kom tilbake, og med det også smitten.

Blodrødt

Nå er Spania det landet i Vest-Europa som er hardest rammet med over en halv million smittede. Den siste uka har over 53.000 spanjoler testet positivt, ifølge den spanske TV-kanalen RTVE.

Norge har satt en grense på 20 smittede per 100.000 innbygger før landet kategoriseres som rødt. I Spania er dette tallet nå på 265,5.

Statsepidemilogen i Spania Fernando Simón advarte i forrige uke om at utviklingen nå går i feil vei.

– I noen områder er smitten ute av kontroll. Hvis vi fortsetter med å la smitten stige, ender vi med å ha mange innlagt på sykehus og mange under intensivbehandling, sa Simón nylig ifølge El Espanol.

Peker på tre årsaker

På Catalonias polytekniske universitet i Barcelona har en gruppe forskere nylig avsluttet en studie om årsaken til smitteutviklingen.

Her peker de på tre nøkkelfaktorer til at smitten har blusset opp igjen i Spania.

Den første faktoren som trekkes frem er at samfunnet åpnet samfunnet for tidlig. Spanjolene levde med noen av de mest omfattende restriksjonene i hele Europa i tre måneder, men 21. juni gikk de tilbake til hverdagen igjen.

Dette var lenge før for eksempel Italia valgte åpne opp igjen.

Professor Daniel López ved universitetet i Barcelona sier at dersom myndighetene hadde ventet 15 dager med å åpne, kunne situasjonen vært helt annerledes.

– Avslappet innstilling

Den andre årsaken det pekes på i studien er den spanske befolkningens holdning til viruset. Begeistringen over å slippe ut førte til manglende omtanke og respekt for at viruset fortsatt sirkulerte i samfunnet, mener López.

TRANGT: Spanjolene flokket til strendene da landet åpnet opp igjen. Dettes pekes på som en av årsakene til at smitten har blusset opp igjen. Foto: Emilio Morenatti

– Vi var så ivrig etter å avslutte isolasjonen og vende tilbake til et normalt liv, så vi slappet for mye av. Vi ville tro på at korona-viruset, i likhet med influensa-viruset, forsvant når varmen kom, sier forskeren til Las Republicas.

– Flere mangler

Den tredje og siste årsaken det pekes på er mangelfull smitteovervåkning. Ifølge den spanske avisen El Pais har Spania hatt under halvparten så mange smittesporere som for eksempel Tyskland.

Studien viser også, ifølge Daniel López, at overvåkningen av viruset ikke var effektiv nok.

– Smittesporingssystemet var ikke godt nok foreberedt, sier forskeren.

Den spanske studien konkluderer altså med at det er særlig disse tre faktorer som har ført til at smitten har blusset opp igjen i landet. Det til tross for tre måneder nedstengning, obligatorisk bruk av masker og mange andre restriksjoner.

De spanske forskerne kommer også med en klar advarsel til andre europeiske land.

– De følger den nøyaktig samme utviklingen som Spania, bare litt forsinket, sier López til Las Republicas.