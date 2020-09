Storklubbenes Sørloth-kamp: Enkel sak endte i budkrig

Nordmannen Alexander Sørloth er et av de heteste navnene i Fotball-Europa om dagen. Storklubbene Tottenham og RB Leipzig er blant klubbene som jakter signaturen til 24-åringen, men selv om ligaene er i gang er det fortsatt – i alle fall utad – i det blå hvor trønderen ender opp.

Nå virker det imidlertid som om det går mot en løsning.

– Jeg har gått rundt her med sommerfugler i magen siden fredag. Jeg håper jo at vi nærmer oss en avgjørelse nå. Vi nærmer oss noe vil jeg tro, og forhåpentligvis er det klart i løpet av noen dager, sier pappa Gøran Sørloth til TV 2.

Sønnen hans Alexander befinner seg i en litt spesiell situasjon for tiden:

Han eies av engelske Crystal Palace, men er leid ut til tyrkiske Trabzonspor i ytterligere ett år. Trabzonspor har dessuten sikret seg opsjon på å kjøpe ham.

I utgangspunktet var planen at Trabzonspor skulle betale seks millioner euro for å kjøpe Sørloth fri fra kontrakten med Crystal Palace, men fullt så enkelt var det ikke. Nå røper Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu at de og Crystal Palace har kommet fram til en lang jevnere fordelingsnøkkel ved overskuddet av et Sørloth-salg.

– Vi vil selge Sørloth for et beløp rundt 30 millioner euro. Det vil da være 15 millioner euro til hver av oss og Crystal Palace, sier Agaoglu i et intervju med avisen Fanatik.

30 millioner euro tilsvarer rundt 320 norske millioner kroner. Skulle et slikt bud komme inn, vil han bli tidenes dyreste norske fotballspiller.

Skrudde opp prisen da flere kom på banen

Lenge virket det som om alt var klart for at Alexander Sørloths karriere skulle fortsette i Tyskland. Allerede i midten av august meldte TV 2 at Sørloth var i sluttforhandlinger med RB Leipzig om sin personlige avtale.

Slik TV 2 forstår det ble Sørloth enig med tyskerne om sin personlige avtale. Klubbene virket å være på bølgelengde, og alt var duket for at trønderens karriere skulle fortsette i Tyskland.

Men så enkelt var det ikke.

Sørloths storspill og Tyskland-linken gjorde at andre klubber kom på banen: Blant annet har Trabzonspor vært åpne på at Tottenham har kastet seg seg inn i kampen om nordmannens signatur.

Det skal tyrkiske Trabzonspor ha forsøkt å utnytte til sin fordel ved å skru opp prisen på Sørloth. Og det som lenge virket som å være en enkel sak mellom Trabzonspor og RB Leipzig, endte plutselig opp i en budkrig der Trabzonspor har forsøkt å få mest mulig for Sørloth.

Med andre ord: I det siste har det vært klubbene som har måttet kjempe om å få sitt bud akseptert før Alexander Sørloth kan ta sitt valg.

– Jeg kjenner veldig lite til prosessen rundt det der. Jeg er en støttespiller for Alexander om han trenger det. Det er på en måte min rolle i denne prosessen, sier Gøran Sørloth.

Alexander Sørloth benytter seg av de norske agentene Mike Kjølø og Morten Wivestad, men disse har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken tirsdag.

– Må være ønsket med hud og hår

Til syvende og sist er det uansett Alexander Sørloth som tar avgjørelsen på hvor han skal ende. En retur til Crystal Palace har foreløpig virket helt uaktuelt, ifølge TV 2s opplysninger. Og selv om Sørloth stortrivdes i Tyrkia og banket inn mål for Trabzonspor på bestilling, er det lite som tyder på at han vender tilbake dit.

– Når Alexander skal bestemme seg, så handler det om to ting: Han må for det første følge magefølelsen. Han må kjenne at det er et riktig valg, slik han gjorde med Trabzonspor. Han må få den gode følelsen på at klubben ønsker han med hud og hår. Punkt to er at han føler at han vil bli satset på i den posisjonen han vil spille; Alexander er ingen allrounder. Vi mener at han er en midtspiss. Han kan selvsagt spille andre plasser, men da er han ikke så god. Det er spiss han burde være, sier pappa Gøran Sørloth.

I Premier League og Crystal Palace ble det med 16 kamper på Alexander Sørloth.

– Har man gjort seg noen erfaringer fra det klubbvalget som man tar med seg nå?

– Mange sier at det oppholdet var en fiasko. Men var det egentlig en fiasko å gå fra FC Midtjylland til 16 kamper i Premier League? Ok, kanskje var det mislykket, men han fikk med seg fantastisk lærdom og trivdes utrolig godt. Jeg tror han kom veldig styrket ut av det oppholdet, sier Gøran Sørloth.

Han er uansett klar på at det nå er sønnen som til slutt vil avgjøre sin egen fotballframtid.

– Jeg merker at Alexander er reflektert rundt dette. Han har en veldig harmoni rundt dette nå. Han søker kontakt og jakter svarene han ønsker, sier Gøran Sørloth.