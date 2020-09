Bernal står av Tour de France

Egan Bernal (23) trekker seg fra Tour de France. Det bekrefter Ineos Grenadiers onsdag.

Bernal totalkollapset på søndagens etappe til Grand Colombier. Også tirsdag måtte han slippe favorittgruppen tidlig. Etter etappen forklarte han hvorfor.

– Jeg ønsker ikke å bruke det som unnskyldning, men jeg har store smerter i ryggen. Jeg ba om smertestillende fordi jeg hadde for store smerter. Jeg har også smerter i kneet, sa Bernal.

Nå velger han å bryte rittet.

– Vi har tatt denne avgjørelsen med tanke på Egans beste. Han er en ekte mester som elsker å konkurrere og har mange Tourer foran seg. På dette tidspunktet er det klokeste at han gir seg, sier Ineos-sjef Dave Brailsford.

– Dette er ikke hvordan jeg ønsket at Tour de France skulle ende, men jeg er enig i at det er riktig forholdene tatt i betraktning. Jeg har stor respekt for dette rittet og ser allerede frem til å komme tilbake de neste årene, sier Bernal.

Avgjørelsen kommer nok som en stor skuffelse for både Ineos-Grenadiers og Bernal selv. I 2019 gikk Bernal til topps i Touren og ble den yngste sammenlagtvinneren siden 1909.

Opptakten til årets utgave ble preget av diskusjon om hvem av lagets stjerner som skulle få ansvaret i Touren, men endte med at Bernal fikk kapteinsbindet og Chris Froome og Geraint Thomas ble henvist til henholdsvis Vuelta a Espana og Giro d'Italia.

Alle lagets egg ble lagt i samme kurv - målet var at Bernal skulle vinne for andre år på rad. Det blir ingen realitet.

TV 2-ekspert Thor Hushovd tror Bernal har slitt med forventningpresset.

– Jeg synes det er rart at en gammel skade plutselig våkner til liv igjen etter to uker i Tour de France. Jeg tror det sitter litt i hodet. Han er 23 år gammel og vant i fjor. Hele verden følger ham. Ineos bruker mye ressurser på den lille gutten. Jeg tror det kanskje ble litt mye for ham, sier Hushovd.

– Man har press fra laget og media rundt. Han sitter i fjellene, ser på wattmåleren og ser at han slår rekorder. Likevel blir han frakjørt av en 21-åring og en tidligere skihopper. Det er klart at det er tøft mentalt, fortsetter Hushovd.

For Ineos Grenadiers har Tour de France utviklet seg til et lite mareritt. Hushovd tror likevel ikke at æraen er over.

– Jeg synes det er et sunnhetstegn at det beste laget, som kjøper de beste rytterne, ikke alltid får det til å stemme. Vi kommer til å få se mye av Ineos Grenadiers i årene fremover, spår han.