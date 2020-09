Fjord Line: Opp mot 200 ansatte blir permittert eller sagt opp

Fjord Line må kutte kostnader og varsler at opp mot 200 av selskapets rundt 700 ansatte vil bli sagt opp eller permittert.

Det kommer fram i en pressemelding tirsdag formiddag.

– 2019 var et rekordår for oss både når det gjelder omsetning og resultat, og vi var store optimister for 2020. Dessverre snudde alt med Covid-19, sier Rickard Ternblom, CEO i Fjord Line.

Tall fra perioden mars til august viser at selskapet har vært hardt rammet, med en nedgang i lønnsomheten sammenlignet med 2019 på 80 prosent.

– Bookingene er nå bare en brøkdel av det vi normalt har på dette tidspunktet. Nå forbereder vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake til normal drift, sier Ternblom.

Fjord Line skriver at selskapet de siste årene har brukt store ressurser på effektivisering og automasjon i alle deler av virksomheten.

– Dette vil få ytterligere fokus nå, og forventes å gi betydelige innsparinger. Det er dog svært vanskelig å forutse lengden på krisen, noe som krever at vi setter i gang ytterligere tiltak, sier Ternblom.

Han sier det er umulig at de ansatte ikke blir berørt, selv med myndighetenes utvidede permitteringsregler, kompensasjonsordning og lånegarantiordning.

– Opp mot 200 personer vil bli permittert eller oppsagt. Kostnadsreduksjoner er det eneste som hjelper når inntektene faller så dramatisk som det vi har opplevd de siste månedene, sier Ternblom.

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark. Selskapet har fire skip, og sysselsetter i dag rundt 700 årsverk.