Bekreftet: Norsk Tour-rytter har signert for nytt lag

Amund Grøndahl Jansen skal sykle for Mitchelton-Scott neste år. Nå får han muligheten til å sykle for egne sjanser.

Tidlig i september kunne TV 2 avsløre at 26-åringen vil sykle for Mitchelton-Scott neste år. Tirsdag formiddag bekreftet det australske storlaget signeringen på sine nettsider.

Han har signert en kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen.

Grøndahl Jansen er for tiden hjelperytter i Tour de France for det knallsterke Jumbo-Visma-laget, hvor Primoz Roglic kjører i gul trøye.

TV 2 forstår at han kunne ha forlenget kontrakten med Jumbo-Visma, men at ønsket om å kunne kjøre mer for egne resultater og ha en friere rolle gjorde at eg lagbytte ble nødvendig. Han har kjørt for storlaget siden 2017.

Blir lovet muligheter

Mitchelton-Scott skriver at Grøndahl Jansen vil styrke lagets «maskinrom», samt i klassikerne.

– Fra utsiden er det et lag som ser bra ut, og jeg er nysgjerrig på hvordan det vil være som rytter. Det er alltid et av lagene som gjør det best, siteres Grøndahl Jansen av sitt nye lag.

– Personlig går jeg for å oppnå resultater i brosteinsklassikerne på våren. Det er mitt store mål de to neste årene. Resten av sesongen vil jeg prestere og hjelpe andre ryttere til å få resultater, forklarer han.

26-åringen blir lovet muligheter til å sykle for egne sjanser.

– Han vil definitivt styrke maskinrommet vårt og vil utfylle laget vårt både i tourene og klassikerne. Han er en komplett rytter med mye fart, og vil også få sine egne muligheter gjennom sesongen til å øke seierstallet vårt, sier Matt White, lagets sportsdirektør.

Ingen profiler i brosteinsklassikerne

Som Jumbo-Visma, er Mitchelton-Scott et lag på sykkelsportens øverste nivå: World Touren.

Laget ble startet i 2012 og har siden den gang vært en maktfaktor.

Yates-tvillingene, Simon og Adam, og Estéban Chaves er i inneværende sesong de store navnene på laget, men det australske mannskapet har ingen virkelig store profiler i brosteinsklassikerne - hvor Grøndahl Jansen de siste årene har vist sin styrke.

Fra og med neste sesong skal også Michael Matthews til det australske laget.

