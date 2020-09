Nå lanseres Disney+ i Norge : – Strømmekrigen er i gang for fullt

Nesten et år etter at Disney+ ble lansert i USA blir tjenesten tilgjengelig i Norge.

Tirsdag lanseres Disney+ fra The Walt Disney Company også i Danmark, Sverige, Finland, Island, Belgia, Portugal og Luxembourg.

Strømmetjenesten tilbyr 500 filmer, over 40 originalproduksjoner og 7300 episoder fra Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Men lanseringsdagen har ikke gått helt på skinner. På Facebook-siden til Disney+ melder flere om problemer med nedlastingen, spesielt på Android-enheter.

Strømmekrigen er i gang

Dermed blir den ferske tjenesten en stor konkurrent for blant annet NRK TV, TV 2 Sumo og Netflix.

En pressemelding fra Walt Disney sier at tjenesten allerede har over 60,5 millioner abonnenter på verdensbasis.

IKKE TILFREDSSTILLENDE: Teknologieksperten tror manglende innhold for voksne kan bli en svakhet.. Foto: Hans-Petter Nygård-Hansen

– Med dette er strømmekrigen i gang for fullt. De har jo et arkiv som er helt massivt, sier filmanmelder Camilla Laache.

Men verken hun eller teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen tror forbrukerne vil slutte å bruke de andre, store tjenestene.

– Jeg tror ikke det er den store konkurransen for Netflix og HBO - inntil videre. Disney+ har ikke nok innhold til å tilfredstille familien til alle døgnets tider. Det tror jeg folk kommer til å innse ganske raskt, sier Nygård-Hansen.

– Disney må først og fremst overbevise familien om at det er verdt det, og deretter overbevise de voksne om at de ikke trenger Netflix og de andre strømmetjenestene.

For å få til det må de få på plass mer originalt innhold for voksne, inkludert avhengighetsskapende serier, mener Nygård-Hansen.

Barnefamiliers drøm

– Dette er jo en barnefamilies drøm, sier Laache om den nye konkurrenten.

Ifølge Laache er det helt tydelig at tjenesten retter seg mot barnefamilier, og arkivet vil også være attraktivt for voksne nostalgikere. Men, til tross for et utrolig filmarkiv tror hun ikke tilbudet er godt nok alene.

Det er teknologieksperten enig i.

– Det som NRK produserer av norsk innhold til norske barn er i verdensklasse. Og når vi er i den situasjonen hvor alle familier betaler for NRK, så det ville undret meg hvis familier begynner å slette NRK Super. Gud forby, sier Nygard-Hansen.

Han tror allikevel at NRK og strømmetjenesten YouTube kommer til å kjenne den nye konkurrenten mest på grunn av det unge publikummet.

– Hva med de norske tjenestene?

– Disney eier jo alt fra start, så jeg har vanskeligheter for å se at de plutselig tar kontakt med norske produksjonsselskaper. Men alt kan jo skje.

Nygård-Hansen påpeker at det vil komme an på hvilke krav norske myndigheter kommer med.

Mangler innhold til voksne

– Innhold for de voksne er en mangelvare på Disney+, men «The Mandelorian» er jo en serie jeg har gledet meg veldig til, sier Laache.

Serien er Emmy-nominert og kommer med en ny sesong allerede i høst. Camilla Laache gir serien en terningkast 5:

– Den er for «Star Wars»-fans. Det er en «rom-western» spilt av Pedro Pascal og er litt mer på siden enn de andre «Star Wars»-spinoff-filmene.

Hvis «Star Wars» ikke er noe for deg så kan du se på 600 episoder av den animerte serien «The Simpsons», som ligger ute med sesong 1 til 30.

– Vil disse seriene være nok til å trekke folk til denne nye tjenesten?

– Etter hvert så vil det jo komme serier og flere Disney-originaler. Du har også naturfilmene fra National Geografics og «Marvel»-filmene, men hvis du er på jakt etter en ny serie for voksne så er det ikke så mye av det, sier Laache.

Tror ikke på prisøkning

Prisen for Disney+ er 69 kr i måneden, eller 689 kr for et årsabonnement.

Abonnenter kan spille av Disney+ på opptil fire enheter samtidig i tillegg til ubegrenset antall nedlastinger på ti enheter.

Nygård-Hansen sier det er umulig å spå hvordan Disney+ kan påvirke prisene på strømmetjenestene.

Fordelen til Disney er at en enorm stor andel av innholdet var produsert og betalt for lenge siden, sier han.

– Jeg tror ikke de komme til å se noe markant økning i pris på lang tid, litt avhengig av hvor raskt de trenger å akselerere produksjonen av originalt innhold, som igjen er avhengig av hvor raskt de bygger opp en lojal kundebase.

Den nye strømmetjenesten kan derimot bli smertefullt for noen betalende strømmetjenester.

– ViaPlay kan kanskje være en av de som ryker av dette. Kanskje må de heller heller akseptere at man må ha reklame mellom slagene på Paradise Hotel, sier Nygård-Hansen.

– Kan vi ende opp med et monopol?

– Nei, heldigvis ikke. Heller en litt slankere lommebok per måned.