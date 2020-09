Vinneren gir deg alt du trenger med ett klikk

De late sommermånedene er over og det er på tide å finne tilbake til formen. Vi har testet pulsklokker som skal hjelpe deg å ha kontroll på løpingen. En pulsklokke kan gi deg et hav av informasjon, men trenger du egentlig en avansert toppmodell?

Sammen med en gjeng fra Soon Triathlonklubb har vi testet seks enkle pulsklokker som koster mellom 1.490 og 2.899 kroner. To modeller fra Fitbit, to fra Polar og to fra Garmin. Klokkene har blitt med på en rekke løpeturer gjennom sommeren.

Fitbit og Polar imponerer på design

Pulsklokkene blir ofte brukt til mer enn bare trening, og da er et flott utseende noe testerne setter pris på.

– Jeg kan gå med klokkene fra Polar når jeg har pentøyet på. Det ville jeg ikke gjort med klokkene fra Garmin, sier Brith Steiro.

Se resultatene nederst.

Utseendet til den lille Fitbit Charge 4 faller i smak hos testerne.

– Jeg liker at den ikke er så stor, sier Olav Kyrre Fjeld.

Men triatletene forbinder ikke Fitbit med høy puls.

– Jeg har hatt Fitbit og brukt den som skritteller, men ikke brukt den til løp, sier Steiro.

LØPETUR: Gjengen fra Soon Triathlonklubb har testet klokkene grundig. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg

Store forskjeller på skjermene

Med høy puls og fokus på å holde farten oppe, så er en lettlest skjerm tross alt viktigere enn utseende.

Etter å ha løpt mange hundre kilometer med klokkene har gjengen fra Soon Triathlonklubb en klar mening om klokkenes skjermer.

– Garmin Forerunner 245 Music har en bra skjerm som gi deg all informasjonen du trenger, sier Carina Schau.

Panelet er også fornøyd med skjermene på klokkene fra Polar, mens Fitbit gir dem noen utfordringer.

– Fitbit Versa 2 har touchskjerm, og den er vanskelig å bruke i fart, mener Steiro.

Heller ikke den lille skjermen på Fitbit Charge 4 faller i smak.

– Det er vanskelig finne fram til det jeg vil se når jeg må scrolle opp og ned på den lille skjermen, sier Fjeld.

Brukervennlighet viktigst

Klokkene er vurdert etter brukervennlighet, funksjoner, komfort og design.

– En god pulsklokke må være enkel å bruke, sier Erik Tscherning.

Opplevelsen av skjermen har mye å si for brukervennligheten, og det er her begge klokkene fra Fitbit gjør det dårlig.

Sånn testet vi: Seks personer fra Soon Triathlonklubb brukte klokkene på trening fra slutten av mai til midten av august. Noen av testerne er «glade mosjonister», mens andre hevder seg i toppen i triathlonkonkurranser. Alle har lang erfaring med bruk av pulsklokker. Testerne så etter brukervennlighet, funksjoner, komfort og design. De har så gitt terningkast på disse kriteriene. Prisene er hentet fra Prisjakt.no 10. september.

Fitbit på bunn

Tross et lekkert design så er det klokkene fra Fitbit som kommer dårligst ut. Nederst kommer Fitbit Versa 2.

– Jeg hadde problemer med å bruke skjermen på Fitbit Versa 2, sier Steiro.

På nest sisteplass kommer Fitbit Charge 4. Alle liker at den er liten og lett å ha på håndleddet, men i bruk blir den lille størrelsen en ulempe.

– I regnvær var det helt håpløst å få med seg noe informasjon fra Fitbit Charge 4, sier Fjeld.

– Den er en helt ok skritteller, legger Tscherning til.

Klokkene fra Polar scorer bra på både design og brukervennlighet.

Vantage M tar fjerdeplassen mens Ignite legger seg på plassen foran. Testerne liker Ignite, men synes det blir litt for mye innstillinger.

Topp brukervennlighet gir topplassering

Klokkene fra Garmin tar de øverste plassene i vår test. De oppleves ganske like, men det er Forerunner 245 Music, testens dyreste klokke, som trekker det lengste strået.

– Skjermen er veldig oversiktlig, sier Schau.

Testerne setter pris på at man får den informasjonen man trenger på en enkel måte.

– På Forerunner 245 Music kan jeg sette opp skjermen sånn som jeg vil og da får jeg all informasjonen jeg trenger med bare ett blikk, avslutter Tscherning.

Garmin Forerunner 245 Music (testvinner) Terningkast 5 Svært brukervennlig Pris: 2.899,-

Garmin Forerunner 45S Terningkast 5 God skjerm Pris 1.899,-

Polar Ignite Terningkast 4 Lekkert design Pris: 2.199,-

Polar Vantage M Terningkast 4 God komfort Pris: 2.390,-

Fitbit Charge 4 Terningkast 3 Fint design, men liten skjerm Pris: 1.490,-