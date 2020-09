Mamma tok bilde av sønnens leker – så ikke hva som skjulte seg i bakgrunnen

Det var da en mor la ut et bilde på Facebook-siden Kmart Home Decor & Hacks, at det ifølge 7News gikk skeis.

Meningen var at hun skulle vise andre organiseringsglade personer hvordan hun har organisert den fem år gamle sønnens Mario Kart-biler.

I stedet var det speilbildet av kvinnen som ble det store temaet i gruppa.

Glemte av speilbildet

Det er 326.000 medlemmer i gruppa, hvor medlemmene tipser hverandre om gode kjøp i butikkjeden Kmart.

I gruppa fortalte kvinnen at hyllen ble kjøpt for 20 australske dollar, altså litt over 130 kroner.

«Det er ingen hack, men Herr 5 har brukt denne Lego-hyllen til sin Mario Cart-kolleksjon. Han ønsker seg en ny til sine Roblox-figurer. Flott for 20 dollar,» skrev hun.

Det moren kanskje ikke tenkte på, var at glassfrontene viste speilbildet hennes.

Nå har bildet gått viralt, skriver nettstedet.

Kommentarene ramlet inn

På bildet som nå går verden rundt, ser man at moren kun er iført en stripete t-skjorte og truse.

Det tok ikke lang tid før 200 kommentarer hadde rent inn.

De første kommentarene handlet om hvor flott Lego-hyllen var, men så kom denne kommentaren:

«Elsker dette! 😂😂😂 Elsker speilbildet».

Da tok det fullstendig av i kommentarfeltet, hvor mange travle mødre skriver at de kunne ha gjort samme tabbe.

«Jeg la ikke engang merke til speilbildet før dere sa det! Dette er det beste! Gjorde hele dagen min,» kommenterer en kvinne.

«Du er sporty og ser nydelig ut, og Mario Kart-hylla er perfekt,» skriver en annen.

«Genialt! Hvem trenger vel bukser i en lockdown,» skriver en tredje.

– Ingen bukser er best

Mange av gruppas medlemmer er kvinner som også trives best hjemme i bare t-skjorte og truse, og de er samstemte i dette:

«We all know that no pants are the best pants!».

Mange kommenterer at det er slik det er å være kvinne.

«Der har du mammalivet oppsummert på ett bilde,» skriver en.

«Jeg skjønner uansett ikke vitsen med bukser,» kommenterer ei.

Ler av sin egen tabbe

Mens andre som har lastet opp bilder uvitende om at de kanskje viser litt mer enn planlagt i speilbildet, ofte sletter det, tar den denne mammaen det helt med ro.

Når en av gruppas medlemmer kommenterer at det var flaks at hun hadde truser på, svarer hun dette:

«Just my fucking luck man🤣🤣»

Hun har nå oppdatert innlegget, og skriver dette:

«Rettet. Jeg så åpenbart ikke på bildet før jeg postet det 😂🤦🏽♀️. Jeg er flau over meg selv, haha. Men i det minste hadde jeg på meg en topp i dag 🤣🤣»