Fotballryktene: – Manchester City med gigabud på Atlético-stopper

Manchester City har allerede sikret seg en midtstopper dette overgangsvinduet da de tidlig i august hentet Nathan Aké for drøye 400 millioner kroner fra Bournemoth. Nå ønsker de lyseblå i tillegg å sikre seg Atlético Madrid-stopper José Gimenéz. Det melder AS. City skal være villig til å tilby en sum i overkant av 952 millioner kroner pluss tillegg for 25-åringen som har en utkjøpsklausul på 1,2 milliarder kroner.

Liverpool kommer til å vente helt til den siste uken av overgangsvinduet før de kommer til å by på Bayern München-stjerne Thiago Alcantara. Den regjerende seriemesteren er store favoritter til å signere spanjolen og har gjennom store deler av overgangsvinduet vært koblet til 29-åringen. Det skriver TalkSport.

Manchester United frykter større konkurranse for Jadon Sancho neste sommer om de ikke klarer å signere stjerneskuddet i dette overgangsvinduet. Det melder ESPN.

Arsenal kan tillate midtbanespiller Lucas Torreira til å dra på lån før overgangsvinduet stenger. Både Fiorentina og Torino skal være interesserte i å sikre seg uruguyaneren. Det skriver The Guardian.

Tyrkiske Fenerbache er i samtaler med Liverpool om en overgang for Divock Origi. Aston Villa, Newcastle, Brighton og Fulham skal også være interesserte i belgierens underskrift. Det skriver Mirror.

Tottenham forebereder et bud på Eintracht Frankfurt-spiss Bas Dost. Dette skjer etter at manager José Mourinho kritiserte laget for å være late etter tapet for Everton i serieåpningen. Det melder Football Insider.

Luis Suaréz risikerer å tilbringe resten av kontraktstiden sin på sidelinjen i Barcelona. 33-åringen, som har ett år igjen av kontrakten sin, har blitt fortalt at han bør finne seg en ny klubb. Det skriver ESPN.