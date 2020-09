Dette har kun skjedd én gang tidligere

Orkanen Sally øker i styrke over Mexicogolfen idet den nærmer seg USAs sørlige kyst. Samtidig er orkanen Paulette på vei mot USAs østkyst.

Tre andre tropiske uværssentre – Teddy, Vicky og Rene – har også etablert seg over Atlanteren. Et satellittbilde fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) viser alle de fem tropiske syklonene herje samtidig.

Første gang siden 1971

Meteorolog Philip Klotzbach ved Colorado State University sier det bare er andre gang i historien at det er fem sykloner over Atlanteren på en gang.

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020

Det samme melder Det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC, som opplyser at sist gang så mange uværssystemer opptrådte samtidig var i 1971.

Paulette feide mandag over store deler av Bermuda med kraftig vind og regn, og styrket seg til orkan av kategori to mens det ennå var over det britiske territoriet. Paulette er nå på vei videre mot USAs østkyst.

Samtidig øker uværssenteret Sally i styrke på vei mot USAs sørlige kyst. Sally ventes å treffe land nær grensen mellom Mississippi og Alabama natt til onsdag lokal tid.

Heftig stormsesong

Meteorologer advarer om fare for enorme nedbørsmengder og historisk høy flom, samt fare for tornadoer. President Donald Trump har erklært unntakstilstand i deler av delstatene Louisiana, Mississippi og Alabama.

Lørdag ettermiddag lokal tid var det allerede sterk vind og kraftig regn i sørlige deler av Florida på grunn av den tropiske stormen, som da var om lag 45 kilometer sørøst for byen Naples og på vei vestover.

Minst 14 personer døde da orkanen Laura feide inn over Louisiana for litt over to uker siden.

I august spådde flere eksperter en heftig stormsesong. Ifølge Fox13 mente enkelte at vi ville se dobbelt så mange stormer som i et normalt år. Stormene blir også sterkere, ifølge ekspertene.

En bil kjører gjennom byen Biloxi i Mississippi. Foto: Alyssa Newton / The Sun Herald / AP

Forbereder seg

I byen Biloxi i Harrison County i Mississippi forbereder man seg på at orkanen Salla skal treffe land. Biloxi ble rammet hardt av orkanen Katrina i august 2005.

Vannstanden har begynt å stige, og bilder fra byen viser biler som kjører med vann opp til midten av dekkene. Selv for større biler har det begynt å bli vanskelig å kjøre.

Det er utstedt ordre om evakuering i lavtliggende områder og kystområder i Hancock County.

Kraftig tyfon over Japan

For en uke siden døde to personer og fire ble savnet da tyfonen Haishen traff sørlige deler av Japan. Et jordskred traff et hus i landsbyen Shiiba på øya Kyushu.

Fire mennesker ble begravd i skredet, inkludert to vietnamesiske arbeidere, og en person ble skadd, meldte lokale medier. Mer enn hundre ble skadd da tyfonen traff, meldte Kyodo News.

Det var den andre tyfonen som rammet Japan på én uke, og om lag 1,8 millioner innbyggere fikk ordre om å forlate hjemmene sine på grunn av det kraftige uværet.