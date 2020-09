Trump om global oppvarming: – Det vil begynne å bli kaldere. Vent og se

Brannene som siden august har pågått i USA har brent ned et areal større enn London, skriver avisa The Guardian. Ifølge nyhetsbyrået AP er minst 36 døde som følge av brannene i de tre delstatene California, Oregon og Washington.

I hardt rammede Oregon etablerer politiet nå delstatens første mobile likhus for å håndtere de voldsomme brannene, skriver Oregon Live.

Ifølge avisa ble tiltaket først etablert i Linn fylke i delstaten, der det også er ventet å åpne enda et likhus den kommende tiden. Formålet med sistnevnte er at familiene til de som er savnet kjapt kan gjennomføre DNA-test for å identifisere hvem de døde er.

I Oregon er det hittil meldt om minst åtte dødsfall, ifølge avisa. Det offisielle tallet er ti, men ifølge lokale myndigheter i Jackson fylke er to tilfeller trolig døde dyr.

Minst 50 personer er ikke gjort rede for i Oregon, men myndighetene venter at dette tallet vil stige. 22 av dem er offisielt meldt savnet.

MISTET ALT: f.v. Rachel Schellenberger, Larry Weyand, og Darwin Seim ber foran Weyand's nedbrente hus i Estacada, Oregon Foto: Nathan Howard/Getty Images

75 redningsarbeidere er blitt kalt inn for å bistå det mobile likhuset.

Konseptet for et mobilt likhus har vært klart i flere år, men har hittil ikke vært nødvendig å ta i bruk. Delstaten har ifølge Oregon Live trent på en situasjon som dette i flere år.

Cathy Phelps, som styrer likhuset, sier de er godt utrustet, og kan identifisere avdøde ved bruk av både fingeravtrykk, røntgen og tannundersøkelser.

– Vi har bygget en liten by her, sier hun til Oregon Live.

Klimakrangel

Mandag besøkte USAs president Donald Trump California i anledning brannene, skriver nyhetsbyrået AP.

– Noe har skjedd med verdens avløpssystem, og vi kommer fra et perspektiv der vi mener at forskning og observasjoner viser at klimaforandringer er ekte, uttalte delstaten guvernør Gavin Newsom under et møte med Trump.

Selv om Trump tilsynelatende var enig med Newsom etter innlegget, snudde han under en presentasjon senere:

– Det vil begynne å bli kaldere. Vent og se, sa Trump.

Da Natural Resource Secretary Wade Crowfoot, som holdt innlegget, uttalte at vitenskapen var uenig med presidenten i det, svarte Trump:

– Jeg tror ikke vitenskapen vet.