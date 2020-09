Massegrav koblet til sekt funnet i Panama

– På nåværende tidspunkt er det umulig å fastslå kjønn eller antall døde mennesker som er funnet i graven, opplyste statsadvokat Azael Tugri til lokale medier mandag.

Etterforskerne gikk i fjellterreng i ti timer før de nådde fram til massegraven, fortalte han.

Funnet er gjort i Ngabe Bugle-regionen, om lag 350 kilometer nord for hovedstaden, etter at en leder for en sekt som mistenkes for å kobles til massegraven, ble pågrepet i forrige måned.

Så langt har fem personer blitt pågrepet og tre barn blitt reddet i live, ifølge statsadvokaten.

Saken settes ikke i sammenheng med sekten Guds nye lys, som politiet mener sto bak en massegrav som ble funnet i Altos del Terron, et isolert område i samme region, i januar i år. Der ble levningene etter en gravid kvinne og seks barn ble funnet.

Noen dager senere ble det funnet bibler, meldinger der djevelen var nevnt, og en mengde med tau i det som fungerte som en midlertidig kirke på samme sted i jungelen. Politiet aksjonerte og pågrep ti mennesker. 15 andre ble reddet.

Ofrene var blitt torturert og ofret, noe også de øvrige 15 ville ha blitt, ifølge politiet. I ettertid opplyste statsadvokatembetet at de ti mistenkte hadde bundet fast sine ofre og slått dem i hjel med bibler, stokker og macheter.

Overlevende har fortalt at sektlederen hevdet at han utførte Guds ordre ved å drive demoner ut av ofrene ved bruk av voldelig eksorsisme.

