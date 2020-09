Fant rester av Michael i oljetønne

Politiet tror et sjalusidrama er bakgrunnen for den mystiske forsvinningen av Michael O'Leary.

En mann i 50-årene står tiltalt for drap i en sak som ryster Storbritannia. Ifølge BBC mener politiet at drapet på Michael O'Leary skjedde som følge av et sjalusidrama.

O'Learys familie ble bekymret da han ikke kom hjem fra jobb den 27. januar i år, og de gikk til politiet da de fikk en tekstmelding hvor det sto «Jeg er så lei meg x», skriver SkyNews. Det ble satt igang et større politisøk, men kroppen hans ble aldri funnet.

Påtalemyndighetene mener mannen i 50-årene oppdaget at O'Leary var i et forhold med hans kone. Han skal da ha brukt konas mobiltelefon til å lokke elskeren hennes til et avsidesliggende sted for å drepe ham.

Menneskerester

Ifølge rettsdokumentene skal politiet ha oppdaget rester av DNA-spor fra en tynntarm i bunnen av en oljetønne hjemme hos den tiltalte.

– Ytterligere rettsmedisinsk analyse av det vevet, indikerte at dets DNA-profil samsvarte med Mike O'Learys, sa aktor, William Huges til juryen, skriver BBC.

– Den rettsmedisinske forskeren som også gjorde denne analysen, var av den oppfatning at vevet så ut til å ha blitt brent, fortalte han videre.

Kjente hverandre

De to mennene skal ha kjent hverandre i rundt 20 år når O'Leary innledet et forhold til den tiltaltes kone.

Politiet mener mannen blant annet avsløres av at både hans egen og konens telefon var koblet til hjemmenettverket deres da meldingene til O'Leary ble sent.

Rettsaken er ventet å vare i flere uker fremover.