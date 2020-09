– De neste dagene vil være helt avgjørende

Helseminister Bent Høie sier at Norge nå er i en usikker situasjon.

Under en pressekonferanse i forrige uke sa statsminister Erna Solberg at det kunne bli aktuelt å innføre nye, nasjonale tiltak etter økt smitte flere steder i landet.

Atferdspsykolog Jørgen Dalen mener imidlertid at befolkningen i Norge har nådd et metningspunkt, og sier det fort kan bli motstand dersom dette blir tilfellet.

– Strikken har blitt tøyd veldig lenge. Når ting begynner å dabbe av, er det vanskelig å stramme inn igjen. Da blir det fort motstand, fordi folk opplever at kostnadene blir for store, sier Dalen.



– En vekker

Helseminister Bent Høie sier til TV 2 at han har forståelse for at folk begynner å bli lei av både virus og tiltak og konsekvensene som følger med.

– Likevel er mitt inntrykk at de aller fleste forsøker å ta hensyn og følge smittevernreglene. Og så vil jeg gjerne minne om at det går an å ha det gøy selv om vi lever med en pandemi. Du kan være med venner og familie, du kan gå på fest, men du må bare følge spillereglene som gjelder nå. Holde meteren, være hjemme hvis du er syk og ikke være mer enn 20 mennesker samlet, sier Høie.

Helseministeren innrømmer at han er bekymret for at folk ikke orker å følge anbefalingene.

– Jeg håper og tror at smitteøkningen den siste tiden har vært en vekker slik at de som ble litt slepphendte nå blir mer forsiktige igjen.

– Ikke nødvendig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad innrømmer derimot at det sitter lenger inn å stenge ned like kraftig som de gjorde i mars.

– Det vil nok heller ikke være nødvendig fordi vi kan bruke mer målrettede tiltak nå, så lenge smitteutbruddene skjer lokalt. Disse tiltakene vil imidlertid bare virke godt hvis de etterleves i tilstrekkelig grad av folket.

Den oppfatningen deler også Høie.

– Vi setter inn tiltak når det er nødvendig. Vi har laget en liste over tiltak som kan bli innført enten lokalt, regionalt eller nasjonalt. Vi er i en usikker situasjon nå og følger den fra dag til dag. De neste dagene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste er at smitten ikke sprer seg ukontrollert, sier helseministeren.

Rostrup Nakstad sier at det ikke finnes en fasit på hvor høy smitten må være, før det innføres eventuelle nye tiltak.

– Dersom smitten kommer ut av kontroll og øker raskt vil vi anbefale kraftigere målrettede tiltak der smitten er. Hvis smitten skulle spre seg over hele landet i stort omfang vil regjeringen selvsagt vurdere tilsvarende strenge nasjonale tiltak, sier han.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse tirsdag klokken 14.30. Den kan du se direkte på TV 2 Nyhetskanalen eller TV2.no.