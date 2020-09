Himmelen er farget oransje over San Francisco-bukta. Røyken er ubehagelig og farlig. De få som har trosset myndighetenes råd og tatt seg en tur ut, haster hostende gjennom Sacramentos gater. Den amerikanske vestkysten står i brann. Det brenner nå mer enn noen gang i nyere historie.

I nabostaten Oregon i nord er over en halv million mennesker tvangsevakuert. Vekk fra flammene og den kvelende røyken. I Kenosha, Wisconsin og Portland, Oregon har befolkningen vært underlagt portforbud de siste ukene. Demonstrasjonene har vært voldsomme. Folk er drept.

Opptøyene ble utløst av frustrasjon over at hvite politimenn skyter og dreper USAs svarte. Ytterligere forsterket av den voldsomme frustrasjonen pandemien har påført oss. En massiv jakt pågår etter vedkommende som stakk et skytevåpen inn gjennom et bilvindu og skjøt to sheriffassistenter i Los Angeles.

Dommedagsfølelsen er der. Pandemi og opptøyer. Kraftig økning av drap og annen alvorlig kriminalitet. Rekordhøy arbeidsledighet og en økonomi som ble slått i bakken da viruset nådeløst slo ut det amerikanske samfunnet. Enda en orkan er ventet å treffe i løpet av de neste timene. Nok en gang ser det ut til at New Orleans kan rammes hardt.

Den usynlige smitten

Bygatene er tomme. Restauranter og barer stengt. Butikker har gått overende. Vinduer er spikret igjen. Noen for godt. De psykisk syke, de som helsevesenet ikke har tatt hånd om, er engstelige. Plutselig har de gatene nesten for seg selv. De går rundt og roper ut sin frustrasjon, redsel og sitt sinne. Hvor ble det av alle sammen? Hva har skjedd?

Søndag brøt presidenten delstaten Nevadas regler om ikke å samle mer enn 50 mennesker på samme sted. Trump trosset også sin egen administrasjons smitteråd. Flere tusen mennesker, de fleste uten munnbind, kom for å hylle sin leder. Innendørs. Tett i tett. På spørsmål om han ikke fryktet smittefaren, svarte Trump at ingen kom nærmere ham enn to meter. Selv var han altså trygg.

Samtidig hevder president Trump at ikke noe mer kunne vært gjort for å spare amerikanske liv. At han har gjort alt han kan for å redusere smittefaren, og at ingen andre land har håndtert dette like bra som USA. Nærmere 200.000 amerikanere er døde som følge av pandemien. Tallet vil ifølge eksperter dobles før jul. I følge Johns Hopkins Universitys oversikt er 6.5 millioner bekreftet smittet.

Valget

De kaller det historiens viktigste presidentvalg. Donald Trump gjør det, og Joe Biden gjør det. Velgerne og ekspertene gjør det. Uansett hvem de måtte foretrekke synes de fleste enige i akkurat det. Om 50 dager skal det avgjøres. Da bestemmer amerikanerne om de skal la Joe Biden flytte inn i Det hvite hus eller gi Donald Trump fornyet tillit.

USAs 45. president har sagt at han ikke tror på ekspertenes konklusjoner om at klimaendringene, i alle fall i stor grad, er menneskeskapte. I november trekker USA seg ut av internasjonalt klimaarbeid. Mens vestkysten står i brann og orkaner i kø, kan det være at Trumps klimabudskap ikke overbeviser velgerne.

Trump får lite hjelp av omstendighetene. Basen støtter ham, men den er ikke stor nok. Fortsatt har Biden en komfortabel ledelse på meningsmålingene. Skal Trump seire, må han vinne tvilerne – de som av en eller annen grunn ikke har bestemt seg ennå.

De tre presidentdebattene kan bli Donald Trumps redning. Da blir han stilt ansikt til ansikt med sin motstander. Det blir hans store sjanse til å overbevise velgerne om at han er best skikket. Den første debatten er om to uker.