Chelsea kjempet seg til seier: – Med dette laget skal vi kjempe om tittelen i fremtiden

Brighton ga Chelsea kamp, men Frank Lampards stjernespillere ble for sterke.

Brighton - Chelsea 1-3 (0-1)

Med en skikkelig kjøpsfest i overgangsvinduet var det nok mye spenning rundt hvem som fikk sjansen for Chelsea i årets første Premier League-kamp. I tillegg til Kai Havertz gikk nyankomne Timo Werner rett inn på laget mot Brighton, og Frank Lampards nye stjernespiller markerte seg raskt ved å skaffe Chelsea straffe.

– Det var en veldig tøff kamp. I deler av kampen spilte vi bra, men andre deler var ikke like bra. Vi lot Brighton spille for mye på vår halvdel, vi hadde ikke så mye press og de kunne spille seg lett igjennom på midtbanen vår. Men til slutt synes jeg Reece sitt mål avgjorde kampen. Det var en fantastisk scoring. Vi har mye å jobbe med fremover, men det viktigste var å få en god start på sesongen, sier Werner til BT Sports etter kampen.

Etter drøyt 20 minutter kom Werner på løp mot Brigthons 16-meter. Mathew Ryan kom ut og felte Werner i det han prøvde å runde målvakten. Straffen satte Jorginho iskaldt i det høyre hjørnet, og Chelsea ledet 1-0.

– Werner viser sin kvalitet i den situasjonen, og du ser hvor raskt det går når Werner setter på turboen, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Vil vinne titler

Werner skal ha fått en lårhøne i forbindelse med straffesituasjonen, men han skal være spilleklar til neste runde mot Liverpool.

– Vi har et veldig sterkt lag med nye spillere og spillere som har vært her. Jeg tror at når vi gjør som vi har gjort de siste ukene og trener hardt, så kan vi gjøre det veldig bra denne sesongen. Om vi kan kjempe om tittelen i år, vet jeg ikke. Men med dette laget, disse spillerne, kommer det til å være noe vi skal kjempe om i fremtiden. Mot Liverpool neste runde kan vi se hvor langt vi er kommet i utviklingen vår, og mot å kunne vinne tittelen en dag, sier Werner.

Likevel, det var Brighton som hadde det største presset i førsteomgang, men måtte gå til pause uten scoringer.

– Det er en ganske svak Chelsea-omgang der Werner er det positive, påpeker Hangeland før han trekker frem Werners kvaliteter:

– Rytmen stemmer ikke, men det kommer til å bli bedre etter hvert. Du ser de har fått en spiller med en enorm frekvens i føttene. For en eksplosivitet han har når han setter på storfarten. Når pasningsleggerne begynner å skjønne hvordan han løper og timingen, så kommer det til å bli veldig bra. Nå er Premier League advart. Timo Werner er på plass.

– Han viser kvaliteter med å gå på løp, han er bevegelig og han er på hele tiden, følger TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen opp.

TV 2s kommentator Nils Johan Semb lot seg også imponere.

– Han har virkelig markert seg og vist klassen sin, mener han.

Brighton utliknet - så kom James med en suser

Brighton fortsatte å presse Chelsea etter pause og ni minutter ut i andreomgang utliknet Leandro Trossard for vertene etter målgivende fra Tariq Lamptey som virkelig viste seg fram i kampen. 19-åringen var nære scoring mot gamleklubben ved flere anledninger, men fikk i hvert fall med seg en assist fra årets første kamp.

– Det er elendig keeperspill av Kepa. Det er en keepertabbe. En forferdelig start på sesongen, naturligvis, å slippe inn noe så billig. Men uansett, veldig fortjent at Brighton får en utlikning, mener Semb.

Men gleden var kortvarig, for to minutter senere var Chelsea i ledelsen igjen - og ikke på hvilket som helst vis. Jorginho fikk ballen og vendte ut til Reece James som sendte avgårde en skikkelig suser fra 17 meter rett i krysset.

– Vidunderlig å se på, utbryter Semb!

– Vi visste det kom til å bli en tøff kamp, men vi trengte en god start og tre poeng. Vi kommer til å bli sterkere etter hvert. Vi har flere nye spillere og vi må få et bedre samspill, og jeg tror vi kommer til å bli bedre uke etter uke, sier James etter kampen.

Kurt Zouma økte til 3-1 med drøye 20 minutter igjen å spille, og etter det hadde Chelsea god kontroll på kampen.

– Ikke en spesielt god kamp av Chelsea i kveld, men de får en god start på sesongen, og det er det viktigste, oppsummerer Semb.