Bertheussen om da hun så taggingen: – Jeg ble sjokkert

Hun forklarer seg tirsdag om den første av det politiet mener er en serie trusler. Den 6. desember i 2018 rykket politiet ut til justisministerens bolig da noen hadde tagget på parets bil og husvegg. Det hang også en hyssing ut av bilens bensintank. Enden på hyssingen var brent.

På bilen hadde noen tegnet et hakekors og skrevet «Rasist», mens det var skrevet «Rasisit» på husveggen.

Bertheussen nekter straffskyld, og sier i sin frie forklaring at hun tror hun kan ha sovna på sofaen den aktuelle natten.

– Ble sjokkert

55-åringen står oppreist i vitneboksen. Hun har vanskeligheter med å sitte, og har stått hele rettssaken. Tirsdag er hun ikledd en lysegrønn genser og grå bukser.

Innledningsvis sier Bertheussen at hun synes det er svært tøft å få livet sitt, blant annet mye medisinsk historikk, brettet ut for åpen rett. Hun skjelver i stemmen når hun snakker om vanskelighetene.

RASISIT: Dette var tagget på parets bolig den 6. desember Foto: Politiet

Etter hvert begynner statsadvokat Fredrik Ranke å spørre henne om natten da skadeverket ble gjort den 6. desember.

Bertheussen hevder hun ikke har utført handlingene, og sier hun ikke husker noe klart fra den natten. Hun tror hun kan huske at samboer og daværende justistminister Tor Mikkel Wara var ute av senga i løpet av natta, men kan ikke være sikker.

På morgenen insisterte Wara på at hun måtte stå opp. Han tok henne med bort til vinduet, og viste henne hakekorset på bilen.

– Det var et sjokk der og da, men jeg syns det så ut som pøbelstreker, sier Bertheussen.

I sin utspørring spiller aktoratet et avhør som ble gjort den 18. desember i 2018, 12 dager etter skadeverket. Da sa Bertheussen at tårene begynte å trille da hun så taggingen.

Nettsøk

Aktoratet mener Bertheussen har utført skadeverket, og at hun forsøkte å rette mistanke mot teaterstykket «Ways of seeing», som ble satt på Black Box teater på Grünerløkka. Skadeverket skjedde fire dager etter at Bertheussen publiserte en kronikk om teaterstykket.

SKADEVERK: Bertheussen hevder hun begynte å gråte da hun så taggingen på bilen og huset. Påtalemyndigheten mener det er hun som står bak. Foto: Politiet/ Pst

I retten legger aktoratet frem netthistorikken fra Bertheussens datamaskin dagen før og natten da skadeverket skjedde. Den viser at hun søkte opp mot ti ganger på «Black Box»-teater, og at hun gjorde flere Facebook-søk på flere aktører i teateret, blant annet regissør Pia Maria Roll.

Nettsøkene varer frem til klokken 01.58.

Statsadvokat Ranke sier det vil bli lagt frem bevis som er grundig dokumentert, deriblant bevegelse som er registrert på telefonens helse-app mellom 2 og 2.30 på natta. Bertheussen sier hun antar at det dreier seg om rydding, men presiserer at det ikke er et minne hun har.

Bertheussen har sagt at hun og samboer Wara har hatt en teori om at han kan ha våknet av at skadeverket ble utført.

– Disse bevegelsene korresponderer med utgangspunktet for etterforskningen. Tror du Wara våknet av noe du holdt på med? spør Ranke.

– Da ville han merket at jeg ikke lå i sengen. Så svaret er nei, sier Bertheussen.

– Det er deres jobb å finne ut

Den tiltalte 55-åringen sier i sin forklaring at hun og Wara har hatt en teori om at han kan ha våknet av at skadeverket ble utført. Tidligere har hun forklart at de har tenkt at han skremte vekk de som gjorde det.

Aktor Ranke vil vite om hun har noen teori om hvem det kan ha vært. Da blir Bertheussen skarp i tonefallet.

–Det er deres jobb å finne ut av, sier hun.

– Vi er overbevist om at vi har funnet ut av det, men jeg vil høre din teori, sier Ranke.

– Jeg ønsker ikke å spekulere, svarer Bertheussen.

– Jeg har hundrevis av tusjer

Bertheussen er tiltalt for å ha truet den sittende justisministeren, hennes samboer Tor Mikkel Wara (Frp), gjennom skadeverk, trusselbrev og brannstiftelse.

Under ransakingen av parets hus på våren 2019 fant politiet en tusj som påtalemyndigheten knytter til skadeverket på bilen og boligen.

En analyse gjennomført av PST har konkludert med at det er en tusj av samme type som ble brukt til skadeverket. Bertheussen blir spurt om hun har noen tanker om tusjen.

– Nei. Jeg har hundrevis av tusjer i huset, sier hun.

Hun hevder at husstanden hadde 200-300 tusjer liggende i huset. Det var også håndverkere som la fliser i huset den aktuelle dagen, og Bertheussen hevder de oppholdt seg mye i kjellerstua der tusjen ble funnet.

Tirsdag vil det bli lagt frem analyser av tusjen som ble beslaglagt, skriftanalyser, og søkehistorikk fra Bertheussens netthistorikk dagen da skadeverket fant sted i desember 2018.