Pangstart for Wolves: – Overrasket og veldig imponert

Sheffield United - Wolverhampton 0-2 (0-2)

Se Jiménez sende Wolves i ledelsen i vinduet øverst!

Sander Berge var plassert på benken til sesongens første Premier League-kamp for Sheffield United, og fikk se laget sitt bli overkjørt i åpningsminuttene av Wolverhampton.

Kalddusj var bare fornavnet av det Sheffield United fikk. To og et halvt minutt tok det før Wolves og Raúl Jiménez, i sin kamp nummer hundre, kontret inn 1-0.

Tre minutter senere fikk Wolves corner etter at Jiménez hadde vært farlig frempå igjen. Pedro Neto la inn og Romain Saïss headet inn 2-0.

– Sheffield United, som det nesten ikke var mulig å score på forrige sesong, får baklengs etter baklengs i åpningen i denne kampen, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Wolves holdt på 2-0-ledelsen til pause.

– Vi ble overrasket og veldig imponert av Wolverhampton som har trent sammen i fire dager, men som altså setter rekord i Premier League og scorer to mål på seks minutter, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

– Omtrent så de ikke har hatt pause, bare en mental pause og ladet litt batterier, og så er det full fyr med en gang fra Wolverhampton. Det var Wolverhampton på sitt beste vi så de første minuttene, understreker han.

Berge inn i det siste kvarteret

Like etter pausen hadde John Fleck et skudd i stolpen for Sheffield United som var mer med på notene enn de var i starten av kampen.

Men Wolves hadde mer å gi, og med 20 minutter igjen på klokken var gjestene svært nære 3-0. Saïss fikk skutt, men Ramsdale slo ballen i stolpen og ut til retur. Den fant Jiménez, men han klarte ikke å treffe målet fra syv meter.

Sander Berge kom inn til det siste kvarteret, men Sheffield United klarte aldri å få ballen i nettet. De var nære på overtid, men Saïss reddet på strek etter et angrep fra Berge og Oli McBurnie.

– En god keeper kan redde begge to

Sheffield United hadde ny keeper til sesongåpningen etter at Dean Henderson har vendt tilbake til Manchester United. Brede Hangeland mener Ramsdale ikke gjorde god nok jobb på baklengsmålene.

– Hvis vi ser nøye på disse målene så er det en feil som går igjen. Ramsdale beveger seg over for å finne utgangsposisjonen. Den må være så midt i målet som du kan, og du må stå i ro. Men han er han for sen til å finne den posisjonen, og han er fremdeles på vei til venstre i det avslutningen går. Dermed er det veldig vanskelig å redde til høyre, forklarer TV 2s fotballekspert om 0-1-målet og utdyper:

– Det er en detalj, men det er en viktig detalj og det samme gjentar seg på det andre målet. På vei mot venstre i det headingen går, og da er det for sent å komme tilbake til høyre. En god keeper kan redde begge to.