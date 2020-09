Bølgen med elektrifisering av bilparken går sin gang. En av produsentene som er langt fremme her er Audi. I tillegg til rene elektriske biler satser de også stort på ladbare hybrider i mange av sine ulike modeller.

Nyhetene står nærmest i kø. Det vil komme en ny A3 som er ladbar, Q3 kommer som ladbar og det samme gjør den den store SUV-en Q8. De første skal dukke opp i løpet av høsten.

Ny batteriteknologi gjør også at bilene får god elektrisk rekkevidde uten at batteriene blir fysisk større.

Foreløpig er det ingen offisielle detaljer om de nye ladbare hybridenes drivlinje. Men etter det vi erfarer, er det snakk om opptil 80 kilometers elektrisk rekkevidde på de største modellene. Mindre modeller kan få noe kortere rekkevidde.

Ladbare råskinn

Når det gjelder de mindre modellene som Audi A1 og Q2, kommer disse neppe i ladbare utgaver. Grunnen er at de ikke er store nok. De mangler rett og slett plass for å huse batteri, elmotor og ombordlader.

Mye tyder også på at bestselgeren gjennom mange år, Audi A4, heller ikke kommer som ladbar. I alle fall ikke i denne omgang. Bilen er etter hvert en aldrende konstruksjon, men det er all grunn til å anta en ny generasjon A4 godt kan bli ladbar.

Derimot tyder mye på at noen av de sporty og tøffe S- og RS-modellene fra Audi kan dukke opp som ladbare hybrider. Selvfølgelig for å senke forbruk og utslipp. Med denne teknologien om bord og måten de norske avgiftssatsene er bygget opp på, får råskinnene langt lavere avgifter enn i dag. De bil med andre ord bli vesentlig billigere.

Audi kommer med flere ladbare modeller. De første nyhetene dukker opp allerede i høst.

Ny intelligent teknologi

– For Audi er ikke de ladbare hybridene bare en overgangsløsning til elbiler. Det er et supplement til vårt modellutvalg. De som kjører langt og fort på landeveien, kan bruke den som en besparende hybrid. De som har mye småkjøring, kan kjøre den på elektrisk drift. Det er for oss en god løsning.

Det forklarte Bernhard-Michael Decker, som er teknisk prosjektleder for elektrifisering hos Audi, på et digitalt event forleden.

Audi har flere jokere i ermet. De nye, ladbare hybridene får nemlig to nye systemer: Predictive Operating Strategy (POS) og Predictiv effektivitetsassistent (PEA).

Om vi ser på sistnevnte først, er det er system som ved hjelp av informasjon fra bilens navigasjonsanlegg gir føreren beskjed om å slippe opp gasspedalen for eksempel i nedoverbakker eller når bilen ruller lett.

Mens POS analyserer kjøreruten og skal kunne optimalisere drivstofforbruket bedre og mer nøyaktig kunne regulere mellom bruken av bensin og strøm. For eksempel ved å kun kjøre på strøm i tettsteder og å utnytte batteriet bedre.

Hybrid fjerner ulempene

Audi holder seg altså til bensinmotorer når de lager ladbar hybrid. De mener at elektrifiseringen eliminerer de fleste av bensinmotorens ulemper.

De mener videre at 80 kilometers elektrisk rekkevidde er det ideelle skjæringspunktet mellom kost, nytte, vekt og plassbruk i overskuelig framtid. Selv om noen av konkurrentene byr på opp til 100 kilometers rekkevidde.

