Neymar fastholder rasismeanklagene – motstanderen er drapstruet

Det kokte fullstendig over da PSG søndag kveld tapte sin andre kamp på rad etter oppstarten av Ligue 1.

Fem minutter på overtid ble det opphetet stemning mellom Marseille- og PSG-spillerne etter en situasjon midt på banen. Bråket som oppstod endte med at ikke mindre enn fem spillere ble utvist.

Blant dem var superstjernen Neymar som slo motspiller Alvaro i bakhodet med flat hånd flere ganger. I etterkant hevdet Neymar at han ble utsatt for rasisme og kalt en «jævla ape» av motspilleren og sa på Twitter at han angret på at han ikke slo til ham i ansiktet.

– Rasisme må ta slutt

Mandag har Neymar tatt til Instagram for å forklare nærmere hva som skjedde. Han skriver på ulike språk at han ble straffet med rødt kort fordi han ville slå noen som fornærmet ham.

– Jeg måtte gjøre noe. De som er ansvarlige kom ikke til å gjøre noe.

Han påpeker at banning er noe man må tåle i profesjonell idrett, men ikke rasisme.

– Jeg er svart, og jeg er stolt. Jeg ser ikke på meg selv som annerledes enn andre.

Videre skriver han at han aksepterer straffen sin fordi han skulle ha holdt seg i skinnet.

– Jeg håper han andre straffes også. Rasisme eksisterer. Det eksisterer, men vi må stoppe det. Ikke mer nå. Nok!

Alvaro har mottatt drapstrusler

I en uttalelse publisert på klubbens nettsider, tar Marseille Alvaro Gonzales kraftig i forsvar.

– Han er ikke rasist. Det har han demonstrert gjennom sin daglige oppførsel siden han kom hit.

Klubben understreker likevel at de vil samarbeide i en etterforskning av hendelsen.

I uttalelsen fordømmer de også at private telefonnumre til Gonzales og hans slektninger er publisert på sosiale medier, noe som har ført til trakassering og drapstrusler mot spilleren.

PSG støtter Neymar og sier de ser frem til hva disiplinærkomiteen til fransk fotball kommer frem til i saken.