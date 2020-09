Kan ha funnet tegn til liv på Venus

Et nytt funn gjør at forskere tror det kan være liv på planeten.

Forskere har gjort funn av den sjeldne gassen fosfin i atmosfæren. Det skriver tidsskriftet Nature Astronomy.

Funnet er gjort av en gruppe eksperter som har brukt teleskoper på Hawaii og i Atacama-ørkenen i Chile til å granske vår naboplanet i verdensrommet.

Forholdene på Venus er ekstreme sammenlignet med jorden, temperaturen på dagtid er høy nok til å smelte bly, og atomsfæren består stort sett av karbondioksid.

– Funnet tyder på at det enten foregår en kjemisk prosess vi ikke har på jorden, eller at en form for veldig robust organisme har overlevd den løpske drivhuseffekten og utviklet seg til å leve i skyene, sier Jane Greaves ved universitetet i Cardiff til ABC News.



Forskerne understreker at funnet av fosfin alene ikke kan bevise at det finnes liv på Venus. Men oppdagelsen regnes likevel som svært interessant. Skyene som dekker overflaten på Venus, er svært sure og vil bryte ned gassen raskt. Dermed tyder funnet på at noe danner fosfin fortløpende