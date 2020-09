Rocky-trening har gjort Henriette (17) best i verden

I helgen knuste hun juniorverdensrekorden i sjukamp med suverene 6301 poeng. Og hun plages ikke det minste av å bli utropt til Norges største friidrettstalent av et samlet ekspertkorps.

Henriette Jæger . Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Nei, jeg tror bare jeg vokser på det. Jeg takler press bra, og presterer egentlig best under press, sier Jæger til TV 2.

Naturstridig

At hun har blitt så god virker nesten naturstridig. For man skulle ikke tro at det var mulig å bli god i friidrett i den lille bygda Aremark som ligger midt mellom Ørje og Halden – et godt spydkast fra svenskegrensa.

En av de mer ukonvensjonelle treningsmetodene. Foto: TV 2

Her er det ingen friidrettsbane. Ingen rundbane med svinger. 60 meter tartan med lengdegrop på hver ende er alt hun har å boltre seg på i den lokale idrettsparken.

Men Henriette Jæger er unntaket som bekrefter regelen om at man trenger moderne anlegg for å bli god.

For det er i idrettshallen hun har lagt grunnlaget for suksessen.

– Jeg tror ikke det er så mange som vet hvordan vi egentlig trener. Mange tror nok det er ganske A4, noe det ikke er, sier Henriette.

Og hun får støtte av mamma Unn Merete Jæger – som også er hovedtrener.

– Vi kaller det Rocky-trening, sier hun og ler.

For de som ikke kjenner Rocky, så er det Sylvester Stallones ikoniske karakter fra bokse-filmene Rocky.

Og det ligner veldig. Hoppetau, trappehopp, spensthopp, hang ups i basketkurven, og mye basisstyrke med ball er blant ingrediensene i den økta TV 2 får være med på.

Og det er lystbetont, og i overraskende stor grad basert på lek.

– Vi har det rett og slett veldig gøy i treningshverdagen, sier mamma Unn Merete.

Har hallen for seg selv

Og med et slikt utgangspunktet er det faktisk en fordel å komme fra en liten plass.

– Det er stort sett alltid ledig i hallen. Jeg kan trene når vil. På lørdagskveldene kan jeg dra hit alene i titida, sku musikken på full guffe, og bare leke meg, ler 17-åringen.

– Det er ditt lørdagsparty?

– Jepp, det er fest for meg, he, he.

For idretten er blitt en livsstil. Og en familiegeskjeft. I tillegg til mamma Unn Merete, er også pappa Lars Martin med som assistent-trener. Selv drev foreldrene med spyd, slegge og kule i sine yngre år. Så de eksplosive genene er på plass.

Foreløpig har ikke Henriette bestemt seg for om hun vil spesialisere seg.

– Jeg elsker å konkurrere i alle grenene i sjukampen. Og det er en veldig fin bakgrunn å ha med seg i treningen. Det gir allsidighet på veien videre.

SUPERTALENT: Henriette Jæger vant sitt første gull i senior NM på 60 meter som 16 åring i vinter. Foto: Bildbyrån

– Hva er favorittøvelsen?

– Det er lettere å si hva jeg ikke liker. Spyd er jeg ikke så glad i, og det er litt dumt siden mamma drev med spydkast, ha, ha.

– Men det er klart jeg liker løping. Og hekk. Det er veldig gøy.

Superresultater

Merittene til Jæger er allerede sensasjonelle. Her er are et lite utdrag.

Hun er tidenes beste junior (U18) i verden i syvkamp.

Hun er fjerde beste norske kvinne på 400 meter med 52,52. Og hun har kun løpt distansen én eneste gang.

Hun har de norske aldersrekordene på 100 meter hekk, 200 meter og lengde.

Allerede i vinter tok hun sine første NM-gull i senior da hun vant 60 meter og 200 meter i NM innendørs.

Inspirert av Team Ingebrigtsen

Med mamma som trener så er det påfallende mange likhetstrekk med Team Ingebrigtsen. Spesielt for mamma Unn Merete.

– Jeg har lest boka til Gjert (Ingebrigtsen). Og jeg kjenner meg veldig igjen i det han skriver om det å kombinere rollen som mamma og trener. Men inntil videre så føler jeg meg mest som mamma for Henriette, sier hun.

Datteren smiler når hun hører det moren sier.

– Henrik, Filip og Jakob kaller jo faren sin for Gjert. Kaller du moren din for Unn?

– Nei, eller jo. Jeg kaller henne Unn noen ganger, fordi jeg vet hun ikke liker det, ler Henriette.

Mamma nikker smilende, og innrømmer.

– Det er ikke alltid god stemning. Det kan gå en kule varmt. Men stort sett har vi det gøy sammen, ler hun.

Men at hun har stor tro på datteren er det absolutt ingen tvil om.

– Hvor god kan hun bli?

– Jeg tror hun kan bli blant verdens beste også som senior.

– I hvilken øvelse?

– Ja, vi får se. Den som lever får se, smiler hun lurt.