Falsk positiv koronatest avlyste Tysklandsferje

Samtlige i besetningen ble testet etter at et besetningsmedlem testet positivt.

Lørdag den 12. september avlyste Color Line sin seilas fra Oslo til Kiel med ferja Color Magic fordi et besetningsmedlem hadde fått påvist koronasmitte.

Nå viser det seg at testen var feil. Etter en ny testrunde, fikk vedkommende som teste positivt et negativt resultat. Heller ingen av de andre i besetningen testet positivt.

Nå er ferja tilbake i drift.

– Vi er veldig glade for at Color Magic kan gjenoppta sine daglige seilinger i visshet om at det ikke finnes påvist smitte blant noen av våre ansatte om bord, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

De som skulle reist til Kiel lørdag, får nå tilbud om dekning av kostnader og ny reise, i tillegg til et personlig brev, opplyser konserdirektør Helge Otto Mathisen.

Han vil ikke gå inn på hvor mye penger selskapet tapte på avlysningen, men legger ikke skjul på at det har kostet Color Line dyrt.

– Ja, definitivt. Men det viktigste for oss er å stadfeste at rutinene våre er riktige, og at smittevern ivaretas. Man skal føle trygghet på reise, sier han til TV 2.