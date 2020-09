Klovner i kamp-Aslak slet med kraftige fobier – på få timer ble han kvitt dem

Aslak Hartberg har så lenge han kan huske vært livredd for mørket, slanger og høyder. Et tilfeldig møte i en barnebursdag forandret livet hans.

Forfatter og musiker Aslak Hartberg (45), best kjent fra hiphop-gruppa «Klovner i kamp», har hele livet slitt med en rekke fobier. De verste av dem har vært slangeskrekk, høydeskrekk og mørkeredsel.

– Jeg er vokst opp på landet og der var det ekstremt mørkt. Vi bodde rett ved en kirkegård ute på et jorde, så det var superskummelt. Jeg var redd om kvelden, natta og hele vinteren. Og når våren kom og det begynte å bli lysere, så krøp slangene fram som jeg var livredd for. Så jeg var storsett redd hele tiden for ulike ting, forteller han til God morgen Norge.

Men selv om musikeren har vært redd for mange ting, har han alltid vært nysgjerrig. Han ønsket å gå turer i skogen, klatre opp den fjelltoppen og sove ute – til tross for den enorme frykten han kjente på.

– Jeg ville gjøre farlige ting, samtidig som jeg var redd for mange ting, sier han og utdyper:

– Det er litt som å ha bursdag samtidig som du får baksmell, så det har vært masse følelser hele tiden og slik har det vært hele livet. Men det har også reddet meg. Jeg har ikke hatt et fælt liv, for jeg har opplevd utrolig mye spennende ting fordi nysgjerrigheten har overvunnet frykten.

Ba om hjelp

Likevel ble det på et tidspunkt for mye for Hartberg. Med to barn og et tredje på vei, ble disse tankene for slitsomme å bære. Kort tid senere møtte han psykolog Aksel Inge Sinding tilfeldig i en barnebursdag. Det ble starten på en ny hverdag og et godt vennskap.

MYE FRYKT I LIVET: Hele livet til Aslak har vært preget av mye frykt, deriblant for høyder. Foto: Privat

– Jeg tror Aksel Inge er den personen, utenom kone og barn, som har betydd mest for livet mitt de siste årene.

For rundt fire år siden tok Sinding og Hartberg tak i problemene. De brukte mellom fire og fem timer på hver fobi, som ga gode resultater.

Psykologen forklarer at fobier er veldig vanlig, og at 30 prosent av befolkningen har fobier som er så sterke at de påvirker store deler av livet.

– Spesifikke fobier er de vanligste angstlidelsene vi har. Også er det også dette med slanger, høyder og edderkopper som går igjen fra evolusjonen sin side. Det å være redd for andre mennesker, altså sosial angst, er også veldig vanlig, sier han og forklarer:

– Så det er ganske mange som strever med det. Jeg vil tro at de fleste kan kjenne på et ubehag å være rundt slanger og edderkopper, men det er noe annet når det går over til at det blir så lammende at det kan ødelegge livskvaliteten din.

Eksponeringsterapi

For å fjerne fobiene til musikeren, brukte Sinding en av de mest brukte behandlingsmetodene i psykisk helsevern; nemlig eksponering.

– Det kan høres veldig enkelt ut når vi sier vi brukte fire til fem timer på hver fobi, men det er viktig å huske at det ligger hardt arbeid bak. Aslak gjorde en veldig stor jobb selv, med å gradvis utsette seg for det han fryktet aller mest.

TROSSET FRYKTEN: Aslak Hartberg klarte til slutt å holde en slange. Det hadde vært helt utenkelig for kort tid siden. Foto: Privat

Psykologen forteller at de gjorde eksponeringen på en kontrollert måte. De lagde et hierarki fra det minst skremmende til det mest skremmende. Når de skulle jobbe med slangeskrekken, startet de derfor med å se på bilder av tegnede slanger, til videoer av slanger og til slutt levende slanger.

– Han viste meg en barnetegning av en kålorm og jeg tenkte: «Her sitter jeg som 40-åring og ser på en barnetegning av en slange». Da ble jeg flau og skamfull, men det er bra å begynne rolig, for da blir det aldri ordentlig skummelt ettersom jeg hadde vendt meg til ett nivå før jeg gikk videre, forteller Hartberg.

Til slutt besøkte han en reptilpark, der han blant annet fikk holde slanger og plassert en rundt seg. Selv om kroppen gikk i helspenn, og han hadde mest lyst til å løpe ut der ifra, lærte han at frykten går fortere over enn man tror – bare man har de riktige verktøyene.

Takler livet bedre

I dag kan 45-åringen gå ute i naturen å speide etter slanger og dra på tivoli uten å bli svimmel av å se på berg- og dalbanene. Mørkeredselen har han også blitt kvitt, da han og Sinding fant ut at han er mer redd for å bli redd, enn for selve mørket.

Nå har han lært seg å bruke disse metodene til å takle andre redsler i livet. Det har resultert i boken «Farvel, frykt».

– Boken handler ikke om slanger og høydeskrekk, for det overlever man jo, men dette handler om hva frykt er, hva det skyldes og hva som skjer i kroppen når man blir redd, sier han og forklarer:

– Det er overførbart til mange deler av livet. Gjennom arbeidet vi har gjort, blir ting mindre skummelt nå. Jeg blir mindre redd hvis jeg får baksmell og åpner et brev fra skattemyndighetene. Jeg blir mindre sinna hvis jeg krangler med noen og jeg blir mindre stressa. Så det å lære om frykt gjør at man får et roligere og bedre liv på en ganske enkel måte.