Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å avvikle elbilfordeler i bomringene. Det får Norsk elbilforening og MDG til å se rødt.

Mandag ble det levert en rapport til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). I rapporten anbefaler et ekspertutvalg å avvikle dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter.

Uten disse endringene vil bompengeinntektene falle betydelig, ifølge utvalget.

Unni Berge i Norsk elbilforening mener forslaget kan føre til at færre vil velge elbil.

– Vi synes det er håpløst å gjøre dette til et problem når politikken fungerer. Nå har vi fått folk til å velge elbil ved hjelp av elbilfordeler og det er en bra ting, sier Berge.

Hun får støtte fra MDG.

– Det er en ekstremt dårlig idé å skorte elbilfordelene nå. Det skal fortsatt lønne seg å ha elbil, sier Arild Hermstad som er nestleder i MDG.

– Dette kan umulig bli vedtatt

MILJØGEVINST: Unni Berge i Norsk elbilforening mener folk fortsatt bør belønnes for å kjøre miljøvennlig. Foto: Anders Stensås/TV 2

Ifølge Elbilforeningen så er bompengefordelene en av de aller viktigste årsakene til at nordmenn velger en elbil fremfor en fossilbil. Dersom dette skulle bli vedtatt så vil det sende helt feil signaler til forbrukeren mener Berge.

– Dette kan umulig bli vedtatt av politikere som har sagt at forbrukerne skal velge elbil. Hvis forbrukerne skal velge elbil så må det lønne seg å velge elbil og det må politikken legge til rette for, sier Berge.

–Burde ikke også elbilistene bidra med bompenger?

– Elbilistene bidrar allerede mange steder. Når elbilandelen går opp så skal også elbilistene betale, men regelen er at man maks skal betale femti prosent av det det koster å kjøre en forurensende bil, forklarer Berge.

Skepsis blant elbileiere

GLADE ELBILEIERE: Marte og Odd Foss Langmo har blitt svært glad i sin elbil. Foto: Mina Rise/ TV 2

Marte og Odd Foss Langmo har gjort som veldig mange nordmenn. De har gått til innkjøp av en ny elbil. Selv om de valgte en miljøvennlig bil så har de vært forberedt på at noen av elbilfordelene kan bli borte.

– Når elbilene tar over for fossilt drivstoff så kan dem fjerne enkelte av fordelene, men enn så lenge bør det være fordeler ved å ha elbil slik at vi kan fremme elbilsalget, sier Odd.

– Jeg synes det fortsatt skal være fordeler ved å eie elbil fordi det er miljøvennlig, sier Marte.

NØDVENDIG: Pål Andre Grimstad mener det fortsatt er nødvendig med fordeler for elbileiere. Foto: Mina Rise/TV 2

–Jeg tror ikke det er veien å gå. Innsteget for å kjøpe seg elbil er fremdeles nødvendig, sier elbileier Pål Andre Grimstad.

Selv om enkelte av elbilfordelene kan bli borte så vil ikke det stoppe Grimstad fra å kjøpe elbil.

– Det er et poeng for meg å bruke en transportmetode som er miljøvennlig, sier Grimstad.

– Vil stoppe elbilskiftet

I dag er det rundt 290 000 elbiler på norske veier og andelen elbiler vil trolig øke enda mer de neste årene. Derfor mener MDG at det blir helt feil å skrote elbilfordelene nå.

– Hvis vi avvikler elbilfordelene nå, så vil vi stoppe hele elbilskiftet som vi har lykkes så godt med i Norge. Vi må gjøre det lønnsomt å velge elbil, men vi må også få ned andelen biler i byene våre, sier Hermstad.

SKEPTISK: Nestleder i MDG, Arild Hermstad tror forslaget vil føre til at færre velger å kjøpe elbil. Foto: Anders Stensås/TV 2

Rapporten skal sendes ut på høring før regjeringen tar en beslutning. Hermstad tror ikke det vil bli gjort endringer i elbilfordelene nå, men han understreker at elbilistene må belage seg på å betale enda mer i bompenger på sikt.

– Vi må sette opp bompengene, også for elbil, men da må det bli enda mindre lønnsomt å eie fossilbil, sier Hermstad.