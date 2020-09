Fant 80 døde sau: – Så ut som de døde av sult

Politiet gjorde mandag undersøkelser på et gårdsbruk i Midt-Troms.

Der ble det omlag 80 døde sau. I tillegg det ble nødslaktet ytterligere elleve sau i fjøset på gården.

Bonden som eier gården er nå i avhør hos politiet. Vedkommende er siktet for brudd på dyrevelferdsloven.

I dårlig fysisk stand

– Politiet ble kontaktet av Mattilsynet, som hadde mottatt meldinger fra veterinærer, sier politioverbetjent i Troms politidistrikt Geir Lofthus, til TV 2.

Han forteller at veterinærer vurderte det slik at de elleve sauene som måtte tvangsslaktes var i så dårlig fysisk tilstand at de ikke hadde noe annet valg.

Det var et antall sauer på gården som ikke måtte avlives, men Lofthus har ikke oversikt over hvor mange.

Aldri hørt om lignende

Martin Ness er leder av Midt-Troms Bondelag. Han har jobbet som bonde i 40 år, og er sjokkert over å høre hva som har skjedd.

– Det er med vantro jeg hører dette, det er helt utrolig. Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier han til TV 2.

– Om det ligger 80 døde sauer i fjøsen nå, kan det jo tyde på at de har dødd i løpet av sommeren. Alle har sauene ute på fjellet og beite nå, så dette høres veldig merkelig ut, sier Ness.

Han hevder videre at bondelaget har god oversikt over hva som skjer i området, men at Midt-Troms er stort, og at han ikke har hørt om vanskjøtselen før nå.

– Dette setter et negativt søkelys på hele bondeyrket. Det er en stygg sak, og det er ikke slik vi i yrket vil fremstå, sier han.