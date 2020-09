Dersom kriminelle "gjemmer unna" ransutbyttet eller pengene fra narkotikahandel i ti år etter at de ble dømt, kan ikke myndighetene lenger kreve pengene tilbake. Ifølge straffeloven § 99 foreldes nemlig det såkalte inndragningskravet på utbytte av straffbare handlinger etter ti år.

– Da kan man "flashe" de pengene så mye man vil, sier Inger Coll, høgskolelektor på Politihøgskolen i Oslo.

– Etter ti år er du free to go

Coll er en av landets ledende eksperter på inndragning. Hun har lenge reagert på den korte foreldelsesfristen.

EKSPERT PÅ INNDRAGNING: Inger A.E Coll skal lede Politihøgskolens nye satsing på inndragning. Foto: Anne Sofie Mengaaen Åsgard / TV 2

–Etter ti år så er du free to go, rett og slett. Da kan du ta tilbake alle pengene til Norge eller grave dem opp og bruke de helt fritt. Da er inndragningskravet borte, sier Coll.

Både Politihøgskolen og Økokrim har nå gjort Straffelovrådet oppmerksom på denne foreldelsfristen. Det er ventet at de skal komme med sin innstilling om inndragning tirsdag 15. september.

– Må være en glipp

Dersom utbyttet fra NOKAS-ranet fremdeles eksisterer kunne gjerningspersonene ha brukt disse pengene som sine egne nå, hadde det ikke vært for at de også har et svært erstatningskrav mot seg. For i motsetning til fristen for inndraging av utbytte, kan foreldelsesfristen for erstatningskrav være opptil 20 år. Altså dobbelt så høy.

– Det burde jo være like lang frist som for erstatningkrav og andre krav hvor foreldelsesfristen kan utvides til 20 år. Jeg tror det må være en glipp i lovgivningsprosessen, rett og slett, sier Coll.

Etterlyser lovendring

Coll får bred, politisk støtte.

– Dette må ryddes opp i nå som man har muligheten til det. Jeg forventer at man går igjennom dette og at justisdepartementet rydder opp så fort som mulig, sier Siv Jensen, leder i Frp.

Også leder i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), ønsker at regelverket skal endres.

KREVER HANDLING: Leder i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), håper det kommer en endring i lovverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er selvsagt bred enighet om at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet. Tirsdag kommer det en innstilling fra Straffelovrådet og kanskje kommer det noe der. Hvis ikke er min oppfordring til Monica Mæland at hun må se dette i sammenheng, sier Vågslid, justispolitisk talsperson i Ap.

Lover å se på saken

Nå lover justisministeren at lovbestemmelsen skal gjennomgås.

–Dette skal vi se nærmere på, sier justisminister Monica Mæland (H).

– Når vil de skje en ny vurdering?

– Det kan jeg ikke tidfeste. Dette er et arbeid som må gjøres og vurderes av straffelovrådet, sier Mæland.

SKAL SE PÅ SAKEN: justisministeren lover å se på bestemmelsen som hun mener ikke nødvendigvis er logisk. Foto: Ørn E. Borgen

Hun er likevel ikke enig i at fristen i utgangspunktet er lav.

–Det er ikke nødvendigvis slik at fristen er for lav, men det er et avvik mellom gjerningen som begås og foreldelsesfristen på inndragning som følge av gjerningen. Slik det er i dag, er det ikke nødvendigvis logisk og derfor er jeg innstilt på at vi kan se på dette spørsmålet, fortsetter hun.

305 millioner er tapt

Nå skal politihøgskolen sammen med politiet for øvrig satse på mer kompetanse rundt inndragning. Politiet skal bli bedre på å følge pengesporet og Coll skal lede utdanningsløpet.

De siste seks årene har krav på hele 305 millioner kroner blitt foreldet.

–Dette er penger vi kan stryke og som vi aldri får inn. Samtidig som det var penger som var utbytte av straffbare handlinger, sier Coll.