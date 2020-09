Tapte veddemål mot Mads Hansen - nå må han løpe veldig langt

Mads Hansen (36) har nylig debutert som forfatter og det har ikke gått stille for seg.

Hansen ga i 2018 ut hitlåta «Sommerkroppen», som toppet listene landet over. Det skulle ikke være siste gang han havnet i tet på en toppliste for nå går Hansens debutbok, «Min instastory», rett inn på førsteplass på bestselgerlistene.

Betalt for videohilsen

Hansen har daglig promotert for boken sin på Instagram og har blant annet betalt influensere igjennom «Memmo» for å promotere boken. «Memmo» er en tjeneste hvor du kan betale kjendiser for en videohilsen, noe Hansen har kritisert flere ganger.

– Jeg har jo kritisert kjendiser som tar betalt for videohilsener, så da syns jeg det var gøy å bruke dem for å promotere min bok, forteller Hansen.

En av dem som måtte promotere for Hansens bok er Erik Sæter (23) som også kom med et veddemål i samme slengen.

– Jeg tenkte jeg skulle være hyggelig mot Mads, fordi vi krangler stort sett, så jeg sa at hvis boka solgte 10.000 eksemplarer første uken så skulle jeg løpe til Kristiansand, forteller han.

– Det tallet fikk jeg i dag, det endte på overkant av 11.000, kan Hansen avsløre.

Må løpe

Sæter forteller at han trodde at han kom til å tape veddemålet allerede før han inngikk det.

– Jeg har masse eksamener nå i november og desember, som jeg egentlig burde forberede meg på, men nå må jeg jo løpe, så da kan jeg utsette det litt, sier 23-åringen.

Et raskt regnestykke viser at Sæter må løpe 336 km, noe som tilsvarer hele åtte maraton.

– Jeg ser jo ikke så verst ut uten t-skjorte, men jeg er jo tung. Så det blir å drasse nesten 90 kilo helt til Kristiansand. Langdistanseløpere er jo som regel ikke så tunge, og det er jo en grunn til det, forklarer Sæter.

Vil ha respekt

Sæter forteller at han håper Hansen vil gi han respekt om han fullfører.

– Dette er kanskje første gangen jeg kan oppnå litt respekt av han, hvis jeg faktisk gjennomfører det. Så må han få min respekt etterhvert, men det får komme etterhvert, ler han.

Hansen tror at Sæter kommer til å fullføre.

– Jeg tror han er en mann for sitt ord, jeg har fått inntrykk av at han kommer til å gjøre det. Han bør gjøre det før vinteren kommer, sier programlederen.

– Jeg håper Mads blir med til Drammen, hadde vært veldig hyggelig om han ble med et stykke på veien. Men vet ikke om han tar den utfordringen, han er vel opptatt med å være bestselgende forfatter, avslutter 23-åringen.