Tidligere i år presenterte Mercedes tidenes mest omfattende facelift på storselgeren E-Klasse.

Nyhetene er mange. Blant annet kommer bilen med hele syv ulike hybridvarianter, både i kombinasjon med diesel og bensin.

Designet er også finpusset, med helt nye støtfangere foran og bak, samt LED-lys. Med disse detaljene ønsker Mercedes å gjøre uttrykket hakket mer sportslig enn før.

Svært lovende

På innsiden har det også skjedd ting. Infotainmentsystemet MBUX er oppdatert, med talekontroll er standard.

Visuelt er grunndesignet likt som før. Her skal det sies at interiørdesignet også holder seg svært godt, selv fire år etter lanseringen.

Rattet er imidlertid helt nytt, og er ifølge Mercedes et av de mest avanserte i verden. Hvordan det fungerer i praksis, kommer vi tilbake til.

Vi kjører E300de – det vil si den ladbare dieselhybriden.Den svarer på mye av kritikken de tidligere ladbare hybridene har fått, nemlig at forbruket blir vel høyt når batteriet er tomt. Ved å plassere deres mest effektive og drivstoffgjerrige dieselmotor på 2 liter under panseret, skal storbilen også klare langkjøring med et akseptabelt forbruk.

Mercedes oppgir at den elektriske rekkevidden er opptil 50 kilometer nå, målt etter WLTP. Videre er blandet forbruk kun 0,15 liter/mil. Dette er i seg selv svært lovende, særlig når bilen i tillegg leverer gode ytelser.

Vi snakker en samlet systemeffekt 306 hk og 700 Nm – som fordeles til alle fire hjul.

På utsiden er det kun gjort små designendringer på nykommeren. Vår testbil er utstyrt med full AMG-pakke.

Så langt kommer vi

I vår testperiode har vi både testet den elektriske rekkevidden, samt forbruket på langtur når batteripakken er tom. Vi begynner med førstnevnte:

Med fulladet batteripakke anslår bilen at vi faktisk skal klare 52 kilometer på bare strøm, altså to kilometer lenger enn det som er oppgitt som maks rekkevidde. Her skal det sies at bilen beregner ut fra tidligere turer. Har du kjørt pent i byen vil dermed estimatet være lenger, enn om forrige tur var på motorvei – hvor strømforbruket blir langt høyere.

I vår test klarer vi 43 kilometer på strøm. Totalforbruket etter 107 kilometer er 0,33 liter/mil.

Vi benytter samme veistrekning som flere ganger tidligere. Det vil si at starten går i Oslo – med Skotterud i Eidskog kommune som mål. Turen inneholder motorvei ut fra Oslo, og stort sett landevei med 70 og 80-soner etter det.

Vi kan med andre ord ikke forvente å sette elektrisk rekkevidde-rekord på denne turen. I stedet kjører vi i normalt tempo, uten å ta spesielle hensyn.

Først etter én time og ett minutt på veien, slår dieselmotoren inn. Da har vi kjørt ganske nøyaktig 43 kilometer på ren strøm. Det må sies å være godkjent, basert på kjørerute og tempo.

Vi fortsetter naturligvis turen for å se hva totalforbruket ender på. Etter 107 kilometer og nesten 2 timers kjøring, lander forbruket på 0,33 liter/mil.

Det er slett ikke er ille. Vi snakker tross alt om en stor stasjonsvogn med firehjulsdrift og over 300 hk til rådighet. Her er det ingen tvil om at en dieselhybrid er snillere på forbruket, sammenlignet med en bensinhybrid.

I front er både grill, fanger og LED-lysene nye. Legg også merke til "pølsene" på panseret – som vi vanligvis forbinder med en ekte AMG-modell.

Det nye rattet

Før vi avslører totalforbruket på vår langtest, må vi kjapt innom det nye rattet. Her går Mercedes hardt ut, og fronter blant annet den nye, såkalte kapasitive teknologien.

I praksis har ikke det nye rattet noen fysiske knapper lenger, men i stedet en rekke ulike touchsoner. I likhet med overflaten på en smarttelefon, er «knappene» altså berøringsfølsomme og reagerer på horisontale og vertikale sveipebevegelser.

Slik ser det nye rattet ut.

Det hele høres lovende og innovativt ut, og det fungerer stort sett veldig bra også. Men...

Vi må innrømme at vi liker de «gamle» rattene bedre – de som er utstyrt med noen fysiske knapper.

For å justere volumet på det nye rattet må du nå sveipe fingeren opp eller ned. Joda, det fungerer fint, men vi syns det gamle rattet med rullehjul er bedre og enklere å bruke. Det gir rett og slett en bedre feeling, særlig når du bare skal justere volumet litt.

En annen ting vi legger merke til ved det nye rattet, er at det nå er lettere å komme borti funksjoner du kanskje ikke ønsker å aktivere. På grunn av alle de nye touchsonene, skjer det et par ganger at bilen bytter radiokanal uten at det var vår hensikt.

Et siste element, er at man nå må se mer ned på rattet for å treffe de ulike funksjonene. Tidligere kunne man føle seg frem til de fysiske knappene, uten å ta blikket fra veien. Det er ikke like enkelt nå.

Naturligvis er dette småpirk i det store bildet, men samtidig verdt å nevne.

Interiøret i E-Klasse er fortsatt klasseledende. Her er det skyhøy komfort og god byggkvalitet. Det eneste vi kan utsette på testbilen er det billigste lydanlegget. Det spiller ikke spesielt imponerende, og står ikke i stil til resten av luksusen om bord.

Fasiten

Så tilbake til langturen og Trøndelag. Etter et par burger- og kaffestopp på veien, ankommer vi målet etter 6 timer og 2 minutter.

Slik ser forbrukstallene ut etter vår langtur til Melhus.

Vi har kjørt totalt 457 kilometer. Takket være effektiv regenerering, er faktisk 142 av kilometerne på strøm, ifølge bilen. Og det til tross for at vi startet med tomt batteri.

Forbruket ender til slutt på 0,48 liter/mil. Igjen må vi si at dette er godt innafor, basert på bilens størrelse, vekt og effektuttak. Vi har kjørt flere bensinhybrider tidligere, som ville brukt betydelig mer drivstoff per mil enn dette. Naturlig nok.

Nye E300de er en suveren familiebil – med god plass, firehjulsdrift og ikke minst har den en effektiv drivlinje.

Stort løft

Etter en drøy uke bak rattet i E300 de, er det ingen tvil om at Mercedes har gjort flere og viktige grep på de nye ladbare hybridene.

På hybridutgaven av E-Klasse mister du fortsatt en del av bagasjeromsplassen. Det rommer 560 liter.

Mens første generasjon av ladbare E-Klasse knapt klarte 2-3 mil på strøm, er den elektriske rekkevidden løftet merkbart nå. Nye E300 de klarer opptil 5 mil, mens lille A-Klasse faktisk leverer nesten 70 kilometer.

Med en dieselmotor i bunn, blir heller ikke forbruket skyhøyt på lengre turer, noe vår langtur bekrefter.

Konklusjonen må være at Mercedes sin siste generasjon ladbare hybrider, nå begynner å ha noe for seg. Lader du bilen tilstrekkelig, kan du kjøre den som en ren elbil i hverdagen, mens du aldri trenger å tenke på rekkeviddeangst eller ladekø på langtur.

Mercedes E300de 4Matic Motor: 2 liter diesel + elmotor Systemeffekt: 306hk/ 700 Nm 0-100 km/t: 6 sekunder Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,15 liter/mil blandet kjøring Rekkevidde på strøm: 50 km (WLTP) Batterikapasitet: 13,5 kWt L/B/H: 493/185/147 cm Egenvekt: 2.215 kilo Bagasjerom: 560 / 1.660 liter Pris fra: 703.900 kroner Pris testbil: 915.00 kroner

