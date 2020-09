Hva gjorde Pål (21) i dette området i en time?

ÅSTED NORGE (HAMAR): Pål Johan Gulbrandsen har vært savnet i over sju uker. Et av sporene etter arendalitten er to kjøpte bussbilletter - og en times opphold mellom disse. Nå ber politiet de som kan ha sett Pål Johan denne kvelden om å melde seg.