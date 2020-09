Porsche. Smak på ordet. Det smaker rask, sporty, eksklusiv og kostbar bil. Likevel er merket inne på topp 20-listen over Norges mest solgte biler i år. Utrolig, men sant.

Selvfølgelig mye på grunn av elbilen Taycan, som de siste månedene har blitt et relativt vanlig syn på norske veier.

Men slik har det ikke alltid vært. De aller første Porschene dukket opp i Norge tidlig på 50-tallet. Modellen den gang var 356. En av de første som kjørte Porsche her hjemme var kunstløp-dronningen og Norges første super-kjendis, Sonja Henie. I 1953 fikk hun en sort 356 cabriolet i gave av sin forlovede.

En bil som garantert vakte stor oppmerksomhet den gangen. Det var i utgangspunktet VW-importøren Harald A. Møller AS som hadde agenturet og importen her til lands. Bilene var kostbare. Av den grunn var de tyske, lave bilene med motoren bak, et svært eksotiske innslag i det norske trafikkbildet og absolutt ikke noe man så hver uke. Eller måned for den saks skyld.

Likevel fant noen biler veien hit, som enten bruktimporterte eller som flyttegods. Noen svært få ble også solgt nye.

Is-dronningen Sonja Henie var en av Norges første Porsche-eiere. Hun fikk sin sorte 356 cabriolet i gave i 1953.

Antallet biler øker

På slutten av 60- og utover på 70-tallet var interessen for sportsbiler stigende. Ikke bare nye, men også eldre biler ble pusset opp og tatt vare på. Da først og fremst de klassiske, engelske. Det var jo liksom de som kunne dette med sportsbiler.

Porsche hadde et litt annet image. Der presise og engasjerende kjøreegenskaper og ytelser stod mer i fokus. Godt hjulpet av utallige seiere på ulike motorsportarenaer og trolig en god dose status også. Bilene var jo tøffe og økte hjertefrekvensen hos alle med et snev av bildilla.

I Norge økte velstanden blant mange. Utover på 70-tallet økte dermed antallet Porscher i Norge også. På 80-tallet var det jappe-tid. Hockeysveis, hvite tennissokker, Poco Loco-dress med skulderputer og lånte penger til 15 prosent rente var det som gjaldt. Dette sammen med at avgifts-smutthull som gjorde at man kunne bruktimportere biler som «pickup» med skillevegg bak forsetene – gjorde at Porsche-importen og antall biler her til lands formelig føk i været.

Da hadde allerede en liten gjeng entusiaster, med Sven Furuly og Olav Helge i spissen, stiftet Porsche Club Norge i 1980. Altså for 40 år siden i år. Et slikt jubileum kan jo ikke gå upåaktet hen. Det har det da heller ikke gjort.

Bilentusiast, Porsche Club Norge-grunnlegger, medlem nummer én, æresmedlem og forfatter av jubileumsboka «Lidenskap», Sven Furuly, kjøpte sin første Porsche i 1976. Her fotografert i sin 944 cabriolet.

Lidenskap – en bok om Porsche

I anledning jubileet har medlem nummer én, æresmedlem i klubben, mangeårig biljournalist, og Porsche Club Norge-grunnlegger Sven Furuly, på oppdrag fra klubben, skrevet boken "Lidenskap".

– Ja, den heter Lidenskap. For om det er ett ord som oppsummerer dyp og ekte entusiasme må jo det være nettopp lidenskap. Kanskje enda litt mer for de som er interessert i Porsche, tror Furuly.

Han har selv vært en ihuga bilentusiast hele livet. Helt siden han som liten guttunge fikk teften av olje og bensin gjennom morfarens bilverksted i Oslo. Siden har det bare ballet på seg …

Etter å ha kjørt både Alfa Romeo og Triumph, ble det Porsche på Furuly. En 1970-modell 914 i 1976. Siden så han seg aldri tilbake …

«Lidenskap» byr på 2,5 kilo og 480 sider med fengende sportsbil- og klubbhistorie.

– Det er ikke vanskelig å finne en favoritt blant merkets utallige varianter. Selv har jeg en ekstra forkjærlighet for klassiske 356 og 911. Men jeg har også hatt mange av de andre modellene som både 924, 944 og 914, forklarer han ivrig og gestikulerende.

2,5 kilo og 480 sider om Porsche

Det er med andre ord liten tvil om at Furuly var rett mann ved rett tastatur da boken til 40-års jubileet for klubben skulle skrives.

– Gleden og ydmykheten var stor da jeg fikk dette oppdraget fra styret i Porsche Club Norge, sier Furuly.

– Boken favner langt bredere enn bare å oppsummere klubbens historie gjennom de årene som har gått. «Lidenskap» tar for seg de viktigste Porsche-nyhetene og modellene, gjennom de samme 40 årene, forklarer forfatteren.

Resultatet er 2,5 kilo og 480 sider bok, fylt med interessant Porschestoff. Den er en spennende reise og et viktig tidsdokument i Porschehistorien. Samtidig som den gjenspeiler utviklingen gjennom alle disse årene. Ikke bare for bilene, men også menneskene og samfunnet rundt bilene.

På samme måte som forhistorien til klubben begynner lenge før 1980, begynner også boken lenger bakover i historien.

Ikke bare klubb-historie

Etter å ha lest og bladd i boken, må vi gratulere både forfatteren og Porsche Club Norge med et gjennomarbeidet praktverk av en jubileumsbok. Den er spekket med interessant lesestoff, fine og mange unike bilder, små anekdoter og morsomme hverdagshistorier som mange vil kjenne seg igjen i.

Dette er langt fra bare en klubb-bok. Selv om klubben selvfølgelig også har fått en del plass. Denne boken er for alle som er interessert i sportsbiler, historie og utviklingen innen bilhobbyen.

«Lidenskap» bør finnes i enhver bilentusiasts bokhylle. Den er trykket i 2500 eksemplarer og kan bestilles her:

Vi ønsker selvfølgelig PCN til lykke med jubileet – og de neste 40 årene. Alt tyder også på at Porsche oppnår «all time high» med salg av nye biler i Norge i klubbens jubileumsår. Bedre kan det vel nesten ikke bli!

