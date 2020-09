Telialigaen: – Har overgått alles forventninger så langt

Mandagens hovedkamp i Telialigaen Counter Strike bød på et oppgjør mellom overraskelsen Foxed Gaming, som alle ekspertene på forhånd tippet til nedrykk eller kvalik og som etter to runder toppet tabellen, mot en av sluttspillfavorittene Oilers. Kampen endte uavgjort, og lagene delte poengene.

Slik endte runde 3 av Telialigaen Counter Strike Fact Revolution 1 - 1 Bifrost

Domino esport 0 - 2 Celestial Gaming

Nordavind DNB 0 - 2 Apeks

Stabæk Momentum 0 - 2 777 Esports

Oilers Esport 1 - 1 Foxed Gaming

Før kampen mente ekspertkommentator Morten «Zeves» Vollan følgende.

– Jeg tror det kommer til å bli en veldig tett affære. Det er to veldig gode og solide lag som møtes, men jeg tror Oilers kommer til å stikke av med seieren.

Selv om Vollan tok feil fikk han rett i at det ble en tett affære, om man ser bort fra Dust 2. Trym «trmJ» Joakimsen i Foxed forteller litt om hva som skjedde på Dust 2.

– De er bedre på å gamble enn oss, spesielt med kartvalget. Vi har to treninger på kartet totalt, så vi hadde lite å gå på dessverre.

Se kampen i opptak gratis på TV 2 Sumo

Slik ser tabellen ut etter tre runder Foto: Skjermbilde, telialigaen.no

- Skal fortsette å vinne

Foxed ble som nevnt på forhånd tippet helt i bunn av tabellen i forkant av sesongen. Joakimsen forteller litt om hvordan han fant sine undervurderte lagkamerater.

Trym «trmJ» Joakimsen og Foxed skal fortsette å vinne. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

– Det er norsk Counter-Strike, så det er ikke så vanskelig å ikke legge merke til folk. Alle har spilt samme i NPL, NIL og Faceit. Jeg prøvde halvveis å lage et lag med «scared» i fjor sommer. «Kalsa» fikk en dårlig deal da han ble med i et synkende Oslo Lions og rykket ned, og ble kastet inn i feil rolle. «bINA0» fikk også en veldig dårlig deal i sin tid i dGamers som definitivt var et ferdigsunket skip.

På spørsmål om hvordan de skal fortsette arbeidet mot å nå en sluttspillplass svarer Joakimsen kontant.

– Fortsette å vinne, avslutter Joakimsen.

- Skal lære av feilene våre

Steffen «Sly» Amundsen i Oilers mener at kampen på Dust 2 gikk helt som forventet.

– Matchen på Dust 2 gikk helt som forventet, det ble rett og slett reveslakting. På Nuke derimot fikk vi en altfor treg start som førte til at vi ikke klarte å klore oss tilbake, men vi ga aldri opp og kom oss tilbake til 15-14 der det raknet, fordi vi ikke låser vinkler for hverandre i siste runde.

Steffen «SLY» Amundsen og Oilers leverte varene på Dust 2. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

Oilers står med bare én seier etter tre runder, noe som kanskje er litt overraskende med tanke på hva ekspertene spådde før sesongstart.

– Vi har hatt en veldig rufsete sesongstart, men vi skal lære av feilene våre og prøve å forbedre oss hver eneste dag. Det er grunnen til at vi kommer til å sikre sluttspillplass.

Vi spurte Amundsen om han og laget hans er imponert over det Foxed har prestert så langt i sesongen, noe han bekreftet.

– Foxed var veldig urutinerte på Dust 2, men de fikk en bra start på Nuke som førte til at de stakk av med seieren så vidt på det kartet. Jeg er imponert over at de klarte å stange inn tre poeng mot 777, og du kan vel si at de har overgått alles forventninger så langt i sesongen, mener Amundsen.

I neste runde møter Oilers Stabæk Momentum. Amundsen forteller at planen er klar for hvordan de skal forberede seg inn mot den kampen.

– Vi skal analysere feilene våre og forhåpentligvis slutte å gjøre nybegynnerfeil. Når det skjer blir det en rolig gåtur mot Stabæk Momentum, selv om de har gode individuelle spillere, avslutter Amundsen.

Ekspertenes spillerbørs

Denne sesongen vil kommentatorene sammen gi spillerne en karakter etter hovedkampen både i League of Legends og Counter Strike. Karakterene gis som et totalbilde av spillernes prestasjon i hele kampen, og går på en skala fra én til ti hvor én er dårligst og 10 er best. En spiller som får karakteren 10 vil ha gjort en helt perfekt kamp fra start til slutt, mens en spiller som får karakter én mest sannsynlig ikke var til stede ved tastaturet.