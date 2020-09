Utrykningspolitiet (UP) har ikke fokus bare på å ta de som kjører for fort ute i trafikken. De utfører også en rekke andre kontroller – som den de nå varsler denne uken.

Nå er målet å ta de som har fokus på andre ting, mens de kjører bil.

– Visste du at en eller annen form for distraksjon var mulig medvirkende årsak til 50 dødsulykker i 2019? Derfor står kontroll av uoppmerksomhet høyt på prioriteringslista til politiet denne uka. Hensikten er å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken, skriver UP på sin egen Facebook-side.

Nesten 17.000 ble tatt

De siste årene har vi sett en økning i antall ulykker som skyldes uoppmerksomhet fra fører.

Bruk av mobiltelefonen var lenge en hovedårsak her. Dette forsterket seg etter at smarttelefonene kom for fullt. Mange skriver eller leser SMS-er mens de kjører, surfing på nettet er heller ikke en uvanlig aktivitet, mens man egentlig burde hatt fokus på veien foran seg.

I fjor delte politiet ut hele 16.960 forelegg for ulovlig mobilbruk. Å bli tatt for dette, koster deg 1.700 kroner.

De siste årene har betjening av infotainmentskjerm også kommet inn. Disse skjermene styrer en rekke funksjoner i bilen. Bruker man den under kjøring, kan det fort ta oppmerksomheten bort fra det å faktisk kjøre bil.

Mobilbruk bak rattet er en medvirkende årsak til mange ulykker. Her blir det også ansett å være betydelige mørketall, i form av bilister som ikke innrømmer at de har brukt mobilen mens de kjører bil.

Avkortet erstatningen

Forsikringsbransjen er blant dem som har tatt til orde for at bøtenivået for ulovlig mobilbruk bør økes kraftig, i håp om at det skal få flere til å tenke seg om.

– Undersøkelser har vist at nesten halvparten av bilførerne av og til bruker mobiltelefonen håndholdt mens de kjører. Det later til at folk har lite fokus på at de selv kan bli holdt ansvarlige dersom mobilbruken utløser en ulykke. Der trafikkuhell kan knyttes til mobilbruk, har vi i de groveste tilfellene avkortet erstatning med 100.000 kroner og oppover, har kommunikasjonssjef i Gjensidige Arne Voll, tidligere uttalt til Broom.

