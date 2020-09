Politiet ber grottefest-deltakere melde seg

«I forbindelse med den såkalte grottefesten i bunkeren i Colletts gate i Oslo, er det viktig at festdeltakere tar kontakt med helsevesen eller politi», skriver Oslo-politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Ullevål sykehus opplyste i forrige uke om skader påført enkelte deltakere på festen og om risikoen for senvirkning av kullosforgiftning.

Sykehuset oppfordret deltakere på festen om å ta kontakt med helsevesenet snarest mulig dersom de opplevde symptomer på kullosforgiftning. Symptomer er trøtthet, sløvhet, svimmelhet, kvalme og hodepine.

«Politiet understreker viktigheten av at personer som har deltatt på festen tar kontakt, og de trenger ikke være redd for å bli straffeforfulgt», er den klare beskjeden i pressemeldingen mandag.

Ikke avhørt

Politiadvokat Christian Stenberg sier til TV 2 at pressemeldingen deres gikk ut på bakgrunn av det Ullevål sykehus uttaler om faren for senskader.

– Det viktigste er at folk tar kontakt med helsevesenet, men også vi i politiet er interessert i opplysninger, men uten at man skal trenge å være engstelig for å bli straffeforfulgt.

Stenberg opplyser at politiet har et klart bilde av hvordan grottefesten forløp, men at de alltid er ute etter å snakke med så mange som mulig for å få bedre oversikt.

– Så langt er ingen av de fem siktede avhørt i saken, men de blir kalt inn fortløpende, sier Stenberg.

Politiet håper å få snakket med samtlige innen kort tid. Stenberg vil ikke kommentere hvorvidt det er aktuelt å sikte flere personer etter festen.

Inngangen til bunkeren i Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Under intensivbehandling

Flere festdeltakere ble innlagt etter grottefesten som ble arrangert 30. august. Forrige uke var to personer fortsatt innlagt på Ullevål sykehus for behandling.

– De har begge påvisbare hjerneskader, skrev sykehuset i en oppdatering på Twitter.

Den ene pasienten ble opplyst å være i bedring, og var overført til videre rehabilitering. Det er for tidlig å si noe om resultatet av denne rehabiliteringen, meldte sykehuset.

Den andre pasienten var fortsatt under intensivbehandling.

Noen dager etter festen, ble grotten åpnet for pressen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fem alvorlig skadd

Totalt ble 27 personer innlagt på sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet under den ulovlig festen i en gammel bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Fem av personene ble alvorlig skadd etter at det ble utviklet kullos fra et strømaggregat som ble tatt med inn i bunkeren av festarrangørene.

Politiet tror at opptil 200 personer kan ha deltatt på festen.