Herman Flesvig får kritikk: – Din klovn. Hva snakker du om?

Den folkekjære komikeren får kritikk av rapperen Britz, som mener låten «Haugenstua» gir et feilaktig bilde av drabantbyen.

Herman Flesvig har hatt stor suksess med låten «Haugenstua» som ble skapt gjennom NRK-serien «Førstegangstjenesten». I låten synger Flesvig, gjennom karakteren Ola Halvorsen, blant annet: «Haugenstua. Stedet mitt. 0977, det er livet min», med dårlig diksjon og grammatikk.

Dette får rapperen Britz, eller Yaw Britwum som han egentlig heter, til å reagere. Han mener at ingen snakker slik på Haugenstua.

– Jeg forstår at han nok ikke ser konsekvensene det har for ungdom fra nettopp Haugenstua. Det frustrerer meg at ungdom fra Haugenstua og tilsvarende bydeler må forholde seg til, og motbevise, denne stereotypen igjen og igjen. Flesvig har en så stor plattform at han kunne bidratt positivt heller enn å legge stein til en allerede tung bør, sier han til TV 2.

KARAKTER: Det er karakteren Ola Halvorsen som har laget låten om Haugenstua. Foto: Pressebilde/NRK

Irriterer

Britz er takknemlig for å ha hatt gode forbilder i hiphop-miljøet som ung, og ønsker å videreføre noe av dette. Han sier at han ikke nødvendigvis er ute etter være et forbilde selv, men vil vise ungdommen «at de kan få til ting».

Han mener Flesvig har skapt fordommer mot ungdommene i nabolaget hans på Haugenstua i Groruddalen.

Det var i et intervju med YLTV på lørdag, som er en stor YouTube-kanal for urbanmusikk i Skandinavia, at han først kom med Flesvig-kritikk.

– Noen ganger er det irriterende når visse mennesker ... eksisterer ... Du vet hva jeg sier? Jeg kaster det ut der: Herman Flesvig. Jeg klarer ikke det der. Den «Haugenstua»-låten irriterer meg, sier han til YLTV.

Britz forteller at han er personlig engasjert i temaet, både fordi han er født og oppvokst på Haugenstua, men også fordi han jobber med ungdom.

– Hvis jeg skal sammenligne hvordan de «kidsa» som er på Haugenstua snakker nå, sammenlignet med hvordan vi snakket da vi var yngre ... De har tatt tusen steg, sier han stolt til YouTube-kanalen.

Må motbevise

Den unge rapperen poengterer at han ofte syns Flesvig er morsom, men at han ikke liker denne låten.

Til TV 2 sier Britz at hitlåten gjør det vanskeligere for ungdommen i Groruddalen.

– Jeg er positiv til Herman Flesvig og til humor som både provoserer og normaliserer. Men med Haugenstua underbygger han negative stereotyper, og ved å formulere seg som han gjorde for eksempel da han var på Lindmo forsterker han det ytterligere.

Han reagerer altså på en uttalelse Flesvig hadde på NRK-programmet Lindmo. På spørsmål om hvordan komikeren lærte å snakke som karakteren i «Haugenstua»-låten, svarte han at det bare var «å være med mange utlendinger».

– Din klovn. Hva er det du snakker om? svarer Britz på den påstanden i YouTube-videoen.

Prosjektleder i NRK, Åse Marie Hole, svarer på kritikken fra Britz.

– Den fiktive karakteren Ola Halvorsen er en ung person som prøver å være litt mer som vennene sine (som han ser veldig opp til). Noen ganger lykkes han bedre, andre ganger går det mindre bra. Det er det kanskje flere som kan kjenne seg igjen i. Vi skjønner at mange har et nært forhold til, og er glade i, Haugenstua – det er Ola Halvorsen også, sier hun, og fortsetter:

– Britz har helt rett i at Ola kanskje ikke treffer helt rett med sosiolekten alltid, men det skal han heller ikke gjøre. Hadde han fått det helt til, så ville det ikke vært like morsomt. Det er også hyggelig å høre fra Britz at det er ting han liker med serien, og vi håper det vil være ting han liker i de kommende episodene også.

Får støtte

Intervjuet har fått massiv oppmerksomhet i sosiale medier over helgen, og Britz får støtteerklæringer i forskjellige kommentarfelt på Instagram, samt på Jodel.

«Folk må slutte å lage idiotiske parodier som viderefører rasistiske og sosioøkonomiske stereotyper. Hvor langt er dette fra blackface og kulturell appropriasjon?», skriver en.

«Enig! Det er underholdende helt i starten, men så skjønner man at det kommer fra et ignorant sted», skriver en annen.

Andre tar Flesvig i forsvar, og sier man blir for lett krenket i 2020.

Flesvigs manager ønsker ikke å kommentere saken utover det NRK sier.