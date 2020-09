Vollvik om munnbind-svarene: – Glad de tok feil

Forretningsmann Idar Vollvik sier han ikke er overrasket over at munnbindene som politiet tok beslag i, var «bedre enn fryktet».

Idar Vollvik ble 1. september pågrepet av politiet, siktet for å ha feilmerket munnbind.

Vollvik har erkjent å ha pakket om munnbind, og at munnbindene har vært feilmerket. Han er likevel klar på at han ikke erkjenner straffskyld.

Munnbindene som ble pakket om, er blitt undersøkt av Forsvarets forskningsinstitutt.

Vest politidistrikt skrev i en pressemelding mandag at de er «glade for at resultatene kan tyde på at munnbindene som er ommerket har en bedre kvalitet enn fryktet».

– Ikke overrasket

– Jeg er glad for det og ikke overrasket, sier Vollvik til TV 2 om resultatet fra undersøkelsen.

Vollvik er fortsatt klar på at han ikke har gjort noe straffbart. Han mener testene beviser at firmaet hans har «solgt gode varer».

– Jeg har i likhet med hele Norge drevet med ompakking av munnbind fra store til mindre pakker. Vi føler at vi har gjort en god jobb i det vi har gjort, sier han.

– Både politiet og legemiddelverket har sikkert hatt gode intensjoner, men jeg er glad de tok feil, sier Vollvik.

Resultatet fra undersøkelsen endrer derimot ikke siktelsen mot Vollvik.

Forretningsmannen ønsker ikke å gå i detalj om hans tanker om hvorfor han er siktet.

– Det orker jeg ikke å kommentere. Politiet vet best selv hva de har av bevis mot meg. Jeg stiller meg utforstående, de får kjøre sitt eget løp, sier Vollvik.

Han ønsker heller ikke å kommentere ordene «bedre enn fryktet» politiet brukte i pressemeldingen.

– Jeg ser hva de skriver og gjør mine egne vurderinger, men jeg holder meg for god til å si noe mer mens undersøkelsene foregår, sier Vollvik.

Lite utvalg

Det FFI har testet, er munnbindenes bakterielle filtreringseffektivitet (BFE). Resultatet viser at alle de seks munnbindene som er testet, har en bakteriell filtreringseffektivitet på minst 98%. Det tilsvarer kravet for munnbind av type I, II eller IIR.

BESLAGLAGT: Politiet har beslaglagt smittevernutstyr fra Idar Vollviks lager. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Selv om munnbindene har bedre kvalitet enn fryktet, understreker politiet samtidig følgende:

«Det er imidlertid kun den bakterielle filtreringseffektiviteten til munnbindene som er testet. Det er en rekke andre krav som stilles for at et munnbind kan CE-merkes som medisinsk munnbind av type I, II eller IIR».

Et lite utvalg av munnbind er testet, og politiet sier at det derfor ikke kan anses som representativt for det totale antallet beslaglagte munnbind.

Vollvik sier at firmaet hans har selv testet et større parti enn det FFI har gjort.