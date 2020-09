Alf (37) var rusmisbruker og hadde 22 dommer bak seg – så kom redningen

I dag jobber Alf Jon Hansen fulltid og har et innholdsrikt liv. Slik har det ikke alltid vært.

Petter Nyquist, bedre kjent som «Petter uteligger», har reist landet rundt for å undersøke hvilke tilbud som finnes for de som havner utenfor samfunnet på grunn av rus eller psykiatri.

En av de han møtte på veien var Alf Jon Hansen (37), som for tre år siden byttet ut rus med full jobb – takket være én spesiell person.

Når Hansen ser tilbake på 2017, beskriver hans seg selv som svært sliten etter å ha ruset seg i veldig mange år. Han hadde nok en gang pådratt seg en dom han skulle sone, men denne gangen ble han dømt til behandling på et omsorgssenter istedenfor fengsel. Det var hans 22 dom.

– Jeg var der i ett år og ti måneder og er veldig fornøyd med det i dag. Uten det oppholdet tror jeg ikke at jeg hadde sittet her i dag, forteller Hansen til God morgen Norge.

Så ikke noen framtid

I mange år tenkte Hansen at jobb ikke lå i kortene for han.

– Jeg trodde det å være uføretrygda og bo i en kjip kommunal leilighet var min framtid, forklarer han.

Det var helt til han møtte primærkontakten Unni på omsorgssenteret han ble dømt til å sone i.

– Det er noe med måten hun jobber på og det mennesket hun er. Hun er et vakkert menneske som virkelig bryr seg om meg og min gruppe, som går den meteren ekstra og gjør den ekstra innsatsen. Det betyr utrolig mye for meg.

37-åringen forteller at i oppvekst var det bare moren hans som har heiet han fram og har hatt troa på han. Unni var den andre personen i livet hans som viste han hva kjærlighet og omsorg var.

– Hun fortalte meg at jeg var et bra menneske som kunne nå langt, det ble veldig sterkt for meg. Det betydde veldig mye.

Fikk seg jobb

Samme år som Hansen kom på omsorgssenteret, ble jobb- og fritidsmessa «Fyll dagene» arrangert for første gang i Oslo – med mål om å få rusmisbrukere i arbeid.

– Det er en messe for mennesker som av forskjellige årsaker har havnet utenfor. Ofte er det knyttet til rus eller psykisk helse. Da er det viktig å få en oversikt over hvilke tilbud som finnes, forklarer Petter Nyquist, som er en del av prosjektet.

Hansen ble motvillig med på messa. Han gjorde det for å blidgjøre Unni, slik han ofte gjorde det første året.

Denne dagen skulle vise seg å være livsforandrene for den tidligere rusmisbrukeren. Der møtte han sin nåværende sjef i «Nyttig arbeid», som er et arbeidstreningsprosjekt for rusavhengige i Oslo kommune.

GODE VENNER: Petter Nyquist og Alf Jon Hansen jobber i dag sammen. Målet er å hjelpe flere med samme historie som Hansen. Foto: Privat

– Han sa: «Hei! Kom til meg, her kan du få jobb». Jeg trodde ikke helt på det, men så ble jeg kalt inn til en jobbprat og før jeg visste ordet av det hadde det gått to år og nå er jeg hundre prosent ansatt i «Nyttig arbeid».

Nyquist har gjennom flere år møtt mange med lignende historie som 37-åringen. Han synes Hansen sin reise har vært fantastisk.

– Jeg tror det er viktig å se at andre kan lykkes og få til ting. Veien er tøff, selvfølgelig, men det finnes muligheter der ute. Alf og flere er med på å skape håp for andre som kanskje sitter der han var 2017, og det er veldig viktig å få formidlet det, påpeker han.

Takker politikerne

Mandag deltok både Hansen og Nyquist på «Fyll dagene»-messa, i håp om å hjelpe flere. 37-åringen er i dag rusfri og kunne ikke vært mer glad for å betale skatt. Det takker han politikerne for.

– «Nyttig arbeid» drifter blant annet konferansesenteret i Oslo rådhus, og der flyr jeg rundt i dressbukse og blå skjorte. Ikke noe av det vi gjør, eller resten av velferdsetaten, hadde vært mulig uten at politikerne satser på min gruppe. Det at de tar med folk med hull i CV-en inn i Oslos storstue, istedenfor å leie det ut til noen andre, er jeg dypt takknemlig for, sier han og fortsetter:

– Også er jeg takknemlig for å jobbe med en proff gjeng som Petter og Teddy TV. Bare det gir meg gåsehud.