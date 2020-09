Okkupanter tok over ferieboligen til Jørn (67) – nå skal saken opp i retten for tredje gang

Over 100.000 spanske hus er for tiden tatt over av husokkupanter. Et av disse husene tilhører familien til Jørn Hokholt.

I NorgeTenk deg at du kjøper en leilighet eller hus i Spania. Mens du er i Norge så flytter noen inn, og når du oppdager det, så får du ikke kastet de ut.

Det hele høres ut som er dårlig aprilspøk, men det er sant og er virkeligheten til Jørn Hokholt og familien.

Okkupasjon av tomme ferieboliger er blitt et stort problem i Spania, ettersom loven beskytter husokkupanter. Har de klart å oppholde seg i en bolig i over 48 timer uten at politiet har tatt affære, kan de ikke lenger kastes ut.

Nå kjemper de i Spansk rett for å få tilbake sitt eget hus fra okkupantene. Og de er ikke alene. 100.000 spanske hus er for tiden tatt over av husokkupanter.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Da huset ble okkupert

Historien om okkupasjonen av familien Hokholt sitt hus «Casa Elsa»i Torre del Mar i Spania startet september 2019.

HIT MEN IKKE LENGER:Jørn Hokholt og søsteren foran sitt eget hus som er tatt over av okkupanter Foto: Privat

– Vi fikk en melding fra en bekjent i sameiet vi tilhører. Vedkommende hadde fått en telefon fra det lokale politiet som hadde som sett noen kjenninger i boligen vår og lurte på om de hadde fått lov til å være der. Det kunne vi avkrefte. Vi skjønte at huset var okkupert og ble fortalt at vi måtte komme oss til Torre del Mar Spania innen 48 timer for å levere en anmeldelse.

– Vi prøvde å få en stedfortreder som kunne levere anmeldelse på vegne av oss. Men han ble avvist ved politistasjonen fordi han ikke var eieren, fortsetter Hokholt.

Ble anbefalt å konfrontere de selv

Familien Hokholt kom til slutt til ferieboligen, men da hadde det gått mer enn 48 timer. De oppsøkte det lokale politiet og tok samtidig kontakt med advokat for å få bistand.

Den spanske advokaten rådet familien til å konfrontere okkupantene før de leverte inn en anmeldelse. Dette mente det lokale politiet ikke var nødvendig.

POLITI TIL INGEN NYTTE : Politiet kom etterhvert, men fikk ikke gjort noe fordi det hadde gått mer enn 48 timer. Foto: Privat

Det viste seg i ettertid at den spanske advokaten hadde et viktig poeng.

Man bør alltid konfrontere okkupantene og som advokaten sa; aller helst bli slått ned. Da vil innbruddet bli behandlet som en kriminalsak.

Det igjen fører til raskt behandling i det spanske rettsystemet. Alternativet er en privatrettslig sak og da kan det ta veldig lang tid før saken kommer opp i det den spanske rettsystemet.

Daglig leder i Forbruker Europa, Ragnar Wiik, prøver etter beste evne å fortelle hvordan det i det hele tatt er mulig at noen kan flytte inn i huset ditt og bli boende, hvis du ikke merker det innen 48 timer.

– Loven er slik at eiendomsretten egentlig er ganske sterk når du er eier og er tilstede i ditt eget hus. Men hvis noen okkuperer ditt hus, så får de den samme beskyttelsen som eieren, vel og merke hvis rettmessig eier ikke anmelder dette til politiet innen 48 timer.

Han forteller at det kan tyde på at dette er et system som antageligvis er utsatt for korrupsjon og at det ikke er noen samhandling mellom eiendomsregisteret og politiet.

– I Norge ville dette aldri skjedd. Her hjemme ville man jo fått hjelp av politiet med en gang. Dette er en helt uvant situasjon for nordmenn som har bolig i Spania, sier Wiik.

Flere tyr til løsepenger

Ifølge Hokholt er det vanlig at okkupantene krever løsepenger for å flytte ut. Mange velger å betale i stedet for å kjempe i det spanske rettsystemet.

Enn så lenge har ikke familien fått tilbud om dette, men han ser ikke bort i fra at det kommer.

FORTVILER: Denne uken skal saken opp for tredje gang i retten. Jørn og samboeren frykter det verste, men håper på det beste. Foto: God morgen Norge

– For oss så har vi jo et håp om å nå frem med en rettslig prosess fortsetter han. Denne uken skal saken opp igjen for tredje gang i spansk rett.

Wiik forteller at er grep man kan gjøre for å unngå husokkupanter, men at det er lett å være etterpåklok i saker som denne. Likevel har han et par tips:

– Det er lurt å etablere seg i et nabolag der naboene er til stedet. Alarm og kamera overvåking er et «must». Jeg tror mange sånne tiltak vil skremme vekk mulige husokkupanter, forteller han.