Polestar 2 er en av Norges mest solgte biler akkurat nå. Den er elektrisk, har firehjulsdrift – og kan kjøre opptil 470 kilometer på én lading.

Polestar er eid 50/50 av Volvo og Volvos kinesiske eiere, Geely. De lanserte sin første bil, den ladbare hybriden Polestar 1, i 2019. Den ferske bilprodusenten skal være enda mer fokusert på elektrifisering og mer sporty enn Volvo.

Polestar 2 er andre modell ut – og merkets først rene elbil.

Med Volvo i ryggen, som har tusenvis av fornøyde kunder i Norge, er det ikke overraskende at Polestar har truffet så godt.

I tillegg til lang rekkevidde, byr Polestar 2 på heftige ytelser. 408 hk gir 0-100 km/t på bare 4,7 sekunder – og et formidabelt skyv. Startprisen er 469.000 kroner.

Polestar 2 endelig i Norge – her tester vi den

Justerbare dempere

Du kan også få den med noe som heter Performance Pack. Det koster 50.000 kroner, og da blir bilen, som navnet tilsier, mer sporty.

Den inkluderer Öhlins Dual Flow Valve justerbare dempere, firestemplet Brembo-bremsesystem, 20-tommers smidde felger, samt bremsekalipere, ventilhetter og setebelter i "Swedish Gold".

I tillfelle du ikke har hørt om Öhlins. De er også svenske – og har erfaring fra motorsport siden 1976. Gjennom årene har de vært involvert i alt fra Formel 1, Le Mans, Indycar og MotoGP. De vet hva de holder på med, for å si det sånn.

Slik ser de justerbare demperne i Polestar 2 ut.

De tester ut kinesisk bil i Oslo

Ikke så lett

Mens du kanskje er vant med to eller tre nivå på demperne i en vanlig bil - gjetter du neppe hvor mange det er på Polestar 2 sine Öhlins dempere. Hvis du ikke visste det fra før – hadde du neppe sagt 22! Men det er altså svaret. Du har 22 nivåer på innstillingene å velge mellom.

Men det er ikke sånn at du uten videre kan justere på oppsettet. I moderne biler er vi jo vant med å kunne trykke på en knapp – eller gå inn i menyen på infotainmentsystemet, og endre kjøreoppsettet der. Slik er det ikke i Polestar 2.

I bilens infotainmentsystem kan du finne ut hvor rattene for å justere demperne sitter, og hvordan du justerer dem.

Her justerer du manuelt. Ja, du leste riktig! Og det er ikke gjort på et øyeblikk, heller. Det krever både tid og planlegging.

Polestar 1: Her debuterer et nytt bilmerke

Slik gjør du det

Skal du justere, trenger du en jekk! Justeringsrattet er jo tross alt plassert på henholdsvis bunnen (foran) og toppen (bak) av støtdemperen.

Når du skal justere, starter du med å vri rattet med klokken helt til det stopper. Da er det "nullstilt" – på det hardeste nivået. Så vrir du andre veien så langt du ønsker, for å finne riktig nivå for deg.

Polestar anbefaler 18 foran og 20 bak for maksimal komfort. Skal du ha mest mulig dynamiske egenskaper, anbefales nivå 1 foran og 2 bak.

Bare husk at du ikke kan justere tilbake sånn på et øyeblikk. Her bør du tenke litt igjennom hva du skal bruke bilen til, de neste timene og dagene ...

Det er det gullfargede hjulet som skal justeres for å sette opp de ulike nivåene av hardhet. Dette er foran. Bak sitter hjulet øverst på demperen.

Planlegger ny og elektrisk luksus-SUV

Video: Se den første videotesten av Polestar 2 her: