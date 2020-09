Du kjenner kanskje følelsen av å være på bilferie, til et sted langt hjemmefra. Etter et par timers kjøring begynner du plutselig å tenke: Slo jeg av ovnen før vi dro?

Det er ikke et spørsmål du har lyst å ha hengende over deg på tur. I den nye elbilen til Polestar, som kort og godt heter 2 – kan du faktisk bare spørre bilen, og få svaret av den.

Som første bil i verden er nemlig Polestar 2 koblet opp mot Google.

Logikken bak er egentlig så opp i dagen, at det er merkelig at ingen andre bilprodusenter har gjort det tidligere.

Avansert stemmestyring

Polestar har nemlig valgt å fokusere på å lage bil, og overlate til andre å komme med gode tjenester rundt infotainment. Og på markedet i dag, er det neppe noen som overgår Google.

Gjennom samarbeidet får Polestar 2 for eksempel Google Apps, Google Maps, Google Play Store og Google Assistant.

Sistnevnte gir utgangspunkt for en mer avansert og brukervennlig stemmestyring enn i noen andre biler.

Kobles mot huset

Stemmestyringen blir aktivert enten ved å si Hey Google, eller trykke på en knapp på rattet. Deretter kan du gjøre alt fra å aktivere varmen i rattet, til å få lest opp de siste nyhetene, høre en vits eller få opp din favoritt-musikk på Spotify.

Er du koblet opp med Smart-tjenester i huset, kan du også kontrollere en rekke funksjoner fra bilen, for eksempel smartstøvsuger, lys og varme.

Karttjeneste

Av de mer tradisjonelle tjenestene, kan du be bilen finne raskeste vei til din destinasjon. Her brukes Google Maps, og bilen har tilgang til trafikksituasjonen her og nå, beregner hvor ofte du eventuelt må lade underveis og foreslår ulike ladestasjoner.

På samme måte som mange er blitt vant med Google Assistant på mobilen eller i hjemmet, kan du be om værmelding, finne ut hvor nærmeste gode restaurant ligger eller sjekke hvordan det går med favorittlaget ditt i fotball.

Må ha konto

Systemet er ikke avhengig av at du har en Google-konto – men skal du utnytte Google-tjenestene til det fulle, må du ha det.

Det Google-baserte infotainmentsystemet kommer som standard i Polestar 2. Selv om eieren altså er Geely og Volvo, og det er mye samarbeid her, har ikke Volvo det samme systemet i sine biler. Enda.

Startprisen på Polestar 2 er for øvrig på 469.000 kroner.

Video: Se vår første test av Polestar 2 i klippet under:

