Idar Vollviks munnbind «bedre enn fryktet»

Idar Vollvik ble 1. september pågrepet av politiet, mistenkt for feilmerking av munnbind.

Vollvik har erkjent å ha pakket om munnbind, og at munnbindene har vært feilmerket. Han er likevel klar på at han ikke erkjenner straffskyld.

– Når det kommer til merking, har vi syndet. Men det har også hele Norge gjort. Du kan gå på apoteket og kjøpe munnbind du får i en papp-pose uten datomerking eller noe, men så er det vi som blir stilt i gapestokken, har Vollvik uttalt til TV 2.

Bedre enn fryktet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har nå testet munnbindenes bakterielle filtreringseffektivitet (BFE), og resultatet viser at alle de seks munnbindene som er testet har en bakteriell filtreringseffektivitet på minst 98%. Det tilsvarer kravet for munnbind av type I, II eller IIR.

I en pressemelding skriver Vest politidistrikt at det kun er testet et lite utvalg munnbind, og at det derfor ikke kan anses som representativt for det totale antallet beslaglagte munnbind.

«Politiet er glade for at resultatene kan tyde på at munnbindene som er ommerket har en bedre kvalitet enn fryktet», skriver politiet, før de understreker:

«Det er imidlertid kun den bakterielle filtreringseffektiviteten til munnbindene som er testet. Det er en rekke andre krav som stilles for at et munnbind kan CE-merkes som medisinsk munnbind av type I, II eller IIR».

Politiet hadde like før bildene ble tatt vært og beslaglagt en rekke kasser med smittevernutstyr fra Idar Vollviks lager i Kanalveien 46. Noen esker stod igjen på lageret, der det også holdt til flere andre selskaper. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Ingen betydning for siktelsen

Politiet mener testrapporten derfor ikke kan gi en endelig vurdering av munnbindenes kvalitet. Resultatet av testene får ikke betydning for siktelsen mot Idar Vollvik.

– Disse resultatene endrer ikke siktelsen. Det er straffbart å endre merking av medisinsk utstyr, uavhengig av hvilken kvalitet det viser seg at munnbindene har. Vi er glade for at munnbindene har en god bakteriell filtreringseffektivitet, men det er en rekke andre faktorer som avgjør kvaliteten, sier politiadvokat Sigrid Sulland til TV 2.

I politiets pressemelding påpekes det at medisinsk utstyr er et integrert produkt.

«Det vil si at blant annet opplysninger om produktet, samsvarsvurdering, samsvarserklæring, CE-merking, og opplysninger om sikker og trygg bruk på norsk skal følge produktet. Feilmerking og ommerking av munnbind er straffbart. Det er svært viktig at brukere av medisinsk utstyr kan stole på den merkingen som følger produktet», skriver politiet.

– Grunnen til at vi tester dette er at det er interessant, både for Legemiddelverket og for oss i politiet å vite hva som har kommet ut i samfunnet, selv om det ikke inngår i straffesaken, forklarer Sulland.

Politiadvokaten opplyser til TV 2 at de i forrige uke gjorde ytterligere beslag i saken. Det er planlagt et nytt avhør av Vollvik denne uken.

Politiadvokat Sigrid Sulland. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Handlet i god tro

Torsdag 3. september publiserte Vollvik en pressemelding med tittelen «En feil vi skal lære av».

«Da politiet aksjonerte mot våre lagre i Bergen, var vi allerede i gang med å informere kunder som hadde fått tilsendt munnbind om at de ikke hadde den kvaliteten som koden på kartongene indikerer. Både for meg og mine medarbeidere var det dramatisk å få politiet på døren, men med bakgrunn i viktigheten av at det i medisinsk sammenheng kun blir benyttet såkalte medisinske munnbind, var dette helt forståelig», skrev Vollvik i pressemeldingen.

Han bedyret at de hadde handlet i god tro.

«Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro», skrev Vollvik.

– Tar full kritikk

Vollvik har forklart at han 19. august mottok et parti med munnbind, som var bestilt som type 1. Dette er munnbind til medisinsk bruk, og skulle ha en bakteriefiltreringseffekt som er bedre enn 95 prosent. Det er dette partiet som ifølge Vollvik har blitt undersøkt for å avklare om det faktisk er av en slik kvalitet, eller ikke.

«Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind. Noen av kartongene/eskene hadde vannskader, noe som førte til at vi pakket om munnbindene i nye esker», skrev Vollvik i pressemeldingen 3. september.

Selskapet hadde ifølge Vollvik leid inn folk for å pakke om munnbind.

«Vi har i ettertid lært at vi må være mer presise i denne merkingen av lot-nummer, datostempling, og så videre. Vi tar full kritikk for at vi ikke har vært nøye nok her».