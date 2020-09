33.000 tonn betong har blitt knust og kjørt bort. 30 anleggsmaskiner har vært i sving og E6 har til sammen vært stengt i 11 måneder de to siste årene.

Å fjerne det gamle dekket og legge ny asfalt på E6 nord for Gardermoen har vært et stort prosjekt. Det har også skapt mye kø, der firefelts-veien har blitt snevret inn til to felt. Først i sørgående retning i fjor, så i nordgående denne sommeren.

Men nå er jobben gjort. Klokken 05 i morges åpnet den nye strekningen.

Seks uker før tiden

Gjenåpningen ble markert med boller og kaffe på en av overgangsbruene over E6 Under brua gikk trafikken silkemykt på nylagt asfalt.

Det er ikke helt ukjent at prosjekter som dette både kan ta lenger tid og bli dyrere enn planlagt. Slik har det imidlertid ikke gått her.

Tvert imot. Veistrekningen skulle egentlig ikke ha åpnet før 30. oktober. Her var man altså i mål seks uker før tiden.

22.000 biler i døgnet

Økonomisk sett lå prognosen for arbeidet på 202 millioner kroner. Men sluttkostnaden ser ut til å ende hele 60 millioner kroner lavere enn dette.

Byggeleder Jens Ivar Fjellhaug i Statens vegvesen forklarer framdriften slik:

- Peab har organisert jobben på en svært effektiv måte. Med 22.000 biler i døgnet på andre siden sikringsblokkene, har entreprenøren rigget prosjektet slik at mann og maskiner har fått gjort jobben svært effektivt. Det har også vært et svært godt samarbeid mellom entreprenør og Vegvesen i prosjektet, sier Fjellhaug, i en pressemelding.

Betongen sprakk opp

Bakgrunnen for dette omfattende veiarbeidet, er at det gamle betongdekket måtte skiftes ut. Dette stammet fra 1989, da det ble bygget ny E6 på strekningen.

I løpet av de siste ti årene hadde betongen sprukket opp betydelig og på flere steder. Det kjentes godt når du kjørte der, det smalt i hele bilen når du passerte over skjøtene og sprekkene i dette veidekket.

