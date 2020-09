Landskampen-erstatter ble fløyet inn med helikopter

I kveldens episode av Landskampen ble det klart at langrennsløper Martin Johnsrud Sundby (35) måtte stå over flere dager med konkurranser, på grunn av sykdom.

Fra sykesenga på Tinn Sykehus i Rjukan ønsket Sundby sine lagkamerater, Marit Bjørgen (39), Tarjei Bø (32) og Ingrid Landmark Tandrevold (23), lykke til med øvelsene uten han.

Samtidig påpekte 35-åringen at han håpet de ville få en god erstatter for ham.

Samme kveld dukket det opp en overraskelse under middagen for de svenske og norske deltakerne, da langrennsutøver Emil Iversen (29) plutselig banket på ruta.

TILBAKE I LANDSKAMPEN: Emil Iversen. Foto: TV 2

Trønderen stilte opp på svært kort varsel da Landskampen-produksjonen ringte, og han var klar for kamp sammen med resten av den norske gjengen, neste dag.

– Det passet jo egentlig ganske dårlig, både sånn tidsmessig og treningsmessig. Men det var veldig spennende å være med i fjor, også hadde jeg lyst til å si hei til gjengen og se hvem som var med av deltakere i år, forteller Iversen til TV 2.

– Så da det dukket opp en effektiv mulighet med helikoptertur nedover, var det bare å legge om planene, brette opp armene og ta med seg rulleskiene, sier han.

Måtte utsette ferieplanene

Iversen forteller at han var i dialog med produksjonen i omtrent én dag, før han bestemte seg for å hoppe i det og hjelpe til. Da fikk trønderen det plutselig travelt.

– Jeg har vel aldri hatt det så travelt med å komme meg til Værnes noen gang egentlig. Jeg var på flyplassen 27 minutter før flyet gikk, og da måtte jeg parkere, sjekke inn bag, kjøpe munnbind og helvete. Da stresset jeg, men jeg rakk det akkurat, ler han.

Samtidig måtte også andre viktige planer vente et par dager, blant annet planlagt trening og en etterlengtet ferietur.

– Jeg skulle på en ferietur til Lofoten, der alle andre har reist i år. Men jeg rakk ferieturen likevel, så da gikk det fint. Det ble bare en litt mer spennende Norgesferie, ler han og legger til:

– Og for såvidt litt lengre ferie, hvis du kan regne Landskampen som ferie. Men det kan man kanskje ikke, for det var ganske hardt.

TV-programmet ble spilt inn på Rjukan i sommer.

– Noen «slag i trynet»

Iversen var med i fjorårets sesong av Landskampen, som foregikk på Rhodos. Den gang kjempet han på lag med Petter Northug (34), Therese Johaug (32) og Tiril Eckhoff (30), og det hele endte med seier til Norge.

29-åringen så ikke mørkt på en ny mulighet til å slå svenskene.

– Nå begynner jo vi i langrennssporet å være veldig vant til å slå svenskene da, spøker han, men utdyper samtidig:

– Jeg var jo med og slo de i fjor på Landskampen, og det er så klart veldig viktig for meg å slå svenskene. Det er alltid viktig.

Likevel innrømmer den selvsikre trønderen at han fikk motstand under oppholdet.

– Jeg fikk vel noen slag i trynet på det Rjukan-oppholdet mitt. Det er ikke noe å legge skjul på. Jeg kommer vel ikke noe godt ut av det der, men det var da en trivelig tur likevel, ler han.

– Dritkult

Selv om 29-åringen frykter at han kommer dårlig ut i programmet, er han fan av konseptet og forteller at han synes årets program er bedre på ett punkt.

– Jeg har sett begge de to tidligere episodene, og jeg synes det er dritkult. Jeg liker deltakerne, jeg liker at det er tøffe konkurranser og jeg synes det var et veldig fint sted. Det var like kult å ha det i Norge som noen annen plass, sier Iversen.

Nå er han spent på å se sin egen opptreden i programmet, for andre år på rad.

Se Landskampen fredager kl 20.00 på TV 2 eller når du vil på TV 2 Sumo.