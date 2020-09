Cathrine Fossum (42) om den nye programlederrollen: – Skikkelig spent

Onsdag neste uke blir det rollebytte og gjensyn med et kjent ansikt i sofaen hos God morgen Norge på TV 2.

For mens programleder Espen Fiveland (46) går ut i pappapermisjon frem til jul, stepper nyhetsanker Cathrine Fossum (42) inn i hans rolle. Hun skal lede programmet sammen med programledermakker Desta Marie Beeder (32).

– Jeg er skikkelig spent. Jeg gleder meg veldig til å få lov til å være i God morgen Norge igjen, forteller Fossum til TV 2 og utdyper:

– Jeg er jo veldig glad i God morgen Norge og alle de folkene som jobber der. Samtidig er det nytt studio og noen nye folk, så det blir jo nytt, men kjent. Jeg gleder meg skikkelig.

NYE KOLLEGER: Cathrine Fossum (42) stepper inn i Espen Fivelands rolle frem til jul, sammen med programledermakker, Desta Marie Beeder (32). Foto: TV 2.

Tok en pause

42-åringen, som har jobbet i TV 2 siden 2007, er for tiden ansatt i TV 2 Nyhetene og Nyhetskanalen. Men det er ikke første gang hun har vært med på å vekke Norges befolkning.

Fossum var nemlig fast programleder i God morgen Norge i omtrent to år, før hun tok en pause fra TV-bransjen i januar 2017 og gikk inn i en stilling som kommunikasjonssjef i Rema 1000. Høsten samme år ombestemte hun seg derimot og kom tilbake til kanalen som nyhetsanker.

Selv om hun liker seg godt på Nyhetene og Nyhetskanalen, gleder hun seg nå til noen måneder med morgengjengen på Aker Brygge igjen.

– Nyhetene er jo hjemmet mitt, så jeg er en liten sånn minipotet som er ute i systemet og gjør mye forskjellig, ler hun.

Et privilegium

Programledervaktene i God morgen Norge starter kl 05.00. – en halvtime senere enn jobben på Nyhetene. Likevel innrømmer Fossum at hun aldri blir vant til å stå opp så tidlig.

Hun er derimot flink til å legge seg tidlig, og takker mannen for god hjelp på morgenkvisten.

– Jeg har selvdisiplin når det gjelder å legge meg tidlig. Heldigvis har jeg en mann som stiller opp og sjauer på hjemmebane når jeg ikke er der, forteller 42-åringen.

Det er flere ting hun liker spesielt godt med morgenprogrammet.

– Det er utrolig variert. Det er på en måte livet i ett program. Det handler om nære ting, samfunnet vårt, mat, underholdning. Det er et privilegium å få jobbe med et så stort spekter og en superaktuell, viktig del av starten på dagen for mange.

Samtidig synes nyhetsankeren det er vanskelig å velge en favoritt blant de ulike TV-jobbene.

– Det kan man ikke sammenligne, for det er to så forskjellige ting. Jeg er takknemlig for den jobben jeg har på Nyhetene, og så er jeg også veldig takknemlig for at jeg kan bli brukt til litt forskjellige andre ting. Men det som er likheter, og som jeg er litt mer opptatt av, handler om at man møter mennesker. Det er jo derfor jeg er journalist, fordi jeg synes det er utrolig gøy å møte folk og snakke med dem.

Har lovet én ting

Den kommende morgenprogramlederen gleder seg også til å bli bedre kjent med programledermakker og kollega, Desta Marie Beeder.

– Det blir veldig koselig, jeg har aldri jobbet med Desta før, men jeg har et så utrolig godt inntrykk av henne både som programleder og som menneske, så jeg gleder meg til å starte dagen med henne, forteller Fossum.

Samtidig gleder hun seg over en annen mulighet ved jobben, ettersom studioet nå ligger på Aker Brygge. 42-åringen har nemlig tidligere bevist at hun er en tøff isbader året rundt. Det kan også gå utover Beeder.

– Hun har lovet at hun skal være med meg å bade. Det er ikke sikkert det blir et morgenbad, men kanskje ettermiddagsbad, ler Fossum.

Se God morgen Norge på TV 2 hver mandag til fredag fra klokken 06.55 til 10.00, eller når du vil på TV 2 Sumo.