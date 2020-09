Her bør du ta storbyferien i høst

Mange nordmenn tar seg gjerne en langhelg i løpet av høsten, men dessverre er ikke London, Paris eller Roma like tilgjengelig i år. Men fortvil ikke, for flere norske byer kan gi deg samme følelsen.

Mange drømmer om storbyferien – en langhelg til London, Paris eller Roma. Dessverre begrenser det seg i disse tider, men Christine Baglo fra Visit Norway gir deg tipsene til norske byer som er gode alternativer å reise til.

Hun mener at norske byer kan gi de samme følelsene som nordmenns favoritter i utlandet.

– De norske byene er perfekte til korte reiser. De er såpass små at du rekker veldig mye på en langhelg, og det er stort sett gangavstand til de fleste severdigheter, forteller Baglo til God morgen Norge.

Se hele tipsene øverst i saken!

Den koselige København-følelsen

Nordmenns kjærlighet til Danmark er ingen hemmelighet, og når du ikke kan reise til København, kan du reise til trivelige og trendy Trondheim.

– Hyggen du får i København, får du også i Trondheim.

Ta en tur til vakre Trondheim Foto: Visit Norway

Du kan for eksempel ta deg tid til litt kos på Bakklandet, unne deg en helaften på Britannia, oppleve en stemningsfull konsert i Nidarosdomen, eller finne din indre rockestjerne på rockemuseet «Rockheim».

Trondheim er en av Norges største matbyer og kan absolutt konkurrere om å gi de store mat-opplevelsene. I tillegg satser de stort på lokalmat.

– Trondheim er en europeisk gastronomi-hovedstad om et par år, men jeg anbefaler deg å reise allerede nå for å oppleve all den gode maten.

Bytt ut Berlin og Barcelona med Oslo

Berlin og Barcelona er begge klassikere blant reiseglade nordmenn, og ønsker du samme opplevelse i Norge er det Oslo som gjelder.

– Oslo er under konstant utvikling, og det er alltid noe nytt å finne på.

Nyåpnede Deichmanske bibliotek i Bjørvika er verdt et besøk. Foto: Erik Thallaug / Visit Norway

Baglo anbefaler å gå ned gjennom Ekebergparken til den nye Oslobukta.

Der kan du blant annet oppleve det nye Deichmanske hovedbiblioteket som ble åpnet våren 2020. Samme område byr også på en del nye restauranter som er verdt et besøk.

Roseslottet på Holmenkollen trekkes også frem. Utover høsten vil den nye lyssettingen gir en ekstra opplevelse i mørket.

Unn deg et besøk til Bergen

– Bergen er en fantastisk by og et veldig godt alternativ til historiske Roma, forklarer Baglo.

Et besøk på Bryggen i Bergen er et must. Foto: Lars Korvald / Visit Norway

Er du glad i kulturarv har Bergen mye å by på. Opplev Bryggen, gå i smugene, besøk gode restauranter og ta deg en høsttur på Fløyen.

– I hvilke andre storbyer får du en sånn type fjelltur, spør Baglo.

Hun understreker at Bergen også hele tiden fornyes, og hvis det er lenge siden forrige besøk vil mye ha skjedd, og byen fortjener absolutt et besøk til.

Nordens Paris

Tromsø er kjent under navnet Nordens Paris, og er for mange en by som står på ønskelisten.

– Du får kanskje ikke spotlightene fra Paris, men du får nordlyset, sier Baglo.

Hun anbefaler at du også tar deg tid til et besøk i den nye saunaen «Pust», eller at du prøver deg på en av de mange fantastiske fjellturene.

Det å oppleve nordlyset er på manges ønskeliste. Foto: Yngve Olsen Sæbbe / Visit Norway

Et annet alternativ til Paris er Ålesund.

Nydelige Ålesund byr på de arkitektoniske opplevelsene. Jugendstilen preger byen og kan gi deg skikkelig Paris-følelse når du beveger deg langs gatene.

– Lei deg en kajakk i Ålesundet eller prøv fiskelykken fra hotellvinduet. Har du ekstra god tid, anbefales både en tur til Alnes fyr og kanskje en tur inn i Geiranger, anbefaler Baglo.

Internasjonal atmosfære i Stavanger

Stavanger er en av de få norske byene som kan konkurrere med Englands hovedstad, London.

– Stavanger har hyggelige shoppinggater og spennende museum, sier Baglo.

Sett av tid til å besøke fargegaten i Stavanger. Foto: Martin Håndlykken / Visit Norway

– Gå på gatekunstjakt i byen. Enten blir du med på en guidet tur, eller så kan du utforske på egenhånd.

Hun anbefaler også å sette av litt tid til et stopp i Fargegaten.

Slik forholder du deg til smitte

Det store spørsmålet denne høsten er hvordan man best forholder seg til smittevern når man skal ut og reise.

– Det har ikke vært noe større smitteutbrudd på hoteller, restauranter og museer. Og det gjøres en kjempejobb på hygiene-fronten rundt om i landet, forteller Baglo, sier hun og fortsetter:

– Nå kan man bestille tur på kort varsel. Det er god plass på hoteller, restauranter og museer.

– Og følg med på smittesituasjonen, og pass på at du selv er frisk.