Luca (5) døde under lek i bryllup

Luca Berlingerio fikk en bordplate i hodet under en bryllupsmottagelse.

Luca Berlingerio fra Glenview i Illinois døde under en bryllupsmottagelse på luksuriøse The Drake Hotel i utkanten av Chicago 4. september.

Femåringen lekte sammen med andre barn da ulykken skjedde. En overvåkingsvideo viser Luca ligge på et bord ved en sofa, med flere barn lekende rundt.

Luca skal skli ned fra bordet, men bordplaten av granitt følger med og femåringen får den store steinplaten i hodet, gjengir politiet ved Oak Brook politistasjon til The New York Post.

Hodeskader

En lege som også var gjest i bryllupet ga femåringen hjerte- og lungeredning, før helsepersonellet ankom.

Gutten hadde pådratt seg alvorlige hodeskader, og ble hastet til det nærliggende sykehuset Elmhurst. Han ble senere erklært død.

Daglig leder ved The Drake Hotel hvor mottagelsen fant sted, sier i en uttalelse at de er svært berørte over hendelsen.

«Teamet vårt er knust over denne forferdelige ulykken. Vi ønsker å dele vår medfølelse med familie og venner som er berørt. Vi vil respektere personvernet, og kommer derfor ikke til å dele detaljene omkring hendelsen», sier daglig leder Lee Hoener.

«Ingen ord kan beskrive følelsen av å miste et barn», skriver Yesenia Cortez på vegne av Lucas mor Simone Berlingerio.

Luca ble bare fem år gammel. Foto: GoFundMe

Pengeinnsamling

Cortez har opprettet en kronerulling på siden GoFundMe. Målet med innsamlingen er å støtte femåringens mor, far og storebror gjennom den vonde tiden.

I skrivende stund har det blitt samlet inn hele 21.546 amerikanske dollar - tilsvarende om lag 193.797 norske kroner med dagens kurs. Innsamlingen har pågått i fem dager.

Ifølge News.com.au ble Luca gravlagt lørdag 12. september.