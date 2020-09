– Når du har brukt 2,3 milliarder, er det viktig å slå Brighton

To Premier League-kamper direkte mandag kveld. Sheff Utd-Wolves fra 18.30 og Brighton-Chelsea fra 21.00!

Mandag kveld får man det første svaret på hvor gode «Nye Chelsea» faktisk er.

Frank Lampards mannskap har kapret overskrifter gjennom hele sommeren i kraft av stjernesigneringer på løpende bånd, men det er det som skjer ute på banen som teller, og på Amex Stadium i Brighton blir det en tøff test allerede i åpningskampen.

TV 2s eksperter er imidlertid klare på at ingenting annet enn tre poeng er godt nok for gigantene til Frank Lampard og Roman Abramovitsj.

– Når du har brukt 2,3 milliarder, så er det veldig viktig å slå Brighton i den første kampen. Det er viktig for å gi ro og arbeidsro. Taper du for Brighton der, så vil det jo bli en del spørsmål med en gang, sier Brede Hangeland.

Etter forrige sesongs 4. plass har de blå fra Vest-London hentet stjernespillerne Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) og Hakim Ziyech (Ajax) for å forsterke deres allerede sterkeste lagdel i det offensive, og Hangeland bruker nå ordlyden «utrolig» om bredden og kvaliteten Lampard rår over.

Fakta: Chelseas sommerhandel Spillere inn:

Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig), Ben Chilwell (Leicester), Malang Sarr (Nice), Thiago Silva (PSG), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) + akademispillerne Edwin Andersson (IFK Göteborg), Malik Mothersille (Leyton Orient), Jimi Tauriainen (HJK Helsinki), Xavier Mbuyamba (Barcelona), Teddy Sharman-Lowe (Burton) Spillere ut:

Alvaro Morata (Atlético Madrid), Nathan (Atlético Mineiro), Mario Pasalic (Atalanta), Pedro (Roma), Willian (Arsenal), Josh Grant (Bristol Rovers), Nicolas Tié og Jacob Maddox (begge Vitória de Guimaraes), Richard Nartey, Marcel Lavinier, Jake Askew, Jordan Aina, James Clark (alle frigitt), Lucas Piazon (Rio Ave, lån), Charlie Brown (Union SG, lån), Danilo Pantic (Cukaricki, lån), Jamie Cumming (Stevenage, lån), Trevoh Chalobah (Lorient, lån), Ike Ugbo (Cercle Brugge, lån), Isaiah Brown (Sheffield Wednesday, lån), Armando Broja (Vitesse, lån), Jamal Blackman (Rotherham, lån), Marc Cuehi (Swansea, lån), Teddy Sharman-Lowe (Burton, lån), Tariq Uwakwe (Accrington Stanley, lån), Ethan Ampadu (Sheffield United, lån), Kenedy (Granada, lån), Michy Batshuayi (Crystal Palace, lån)



– Det forteller jo en del om Lampards filosofi som trener når han, etter den sesongen som var, forsterker så enormt framme. Hvordan skal han holde alle folk fornøyde? Han har iallfall et godt utgangspunkt, for enten så har han signert dem ellers så har han på en måte gitt dem sjansen. Mount, Abraham, Gilmour og disse unge her. De har rykket ned i hierarkiet, men de har i hvert fall enn så lenge lojalitet til Lampard, sier TV 2s ekspert.

Skepsisk til stopperkjempens mentalitet

Hangeland er imidlertid mer skeptisk til de bakre ledd hos en klubb som slapp inn 54 mål i ligaen, og mener Lampard ikke har adressert den delen av troppen sin nok. Det er et synspunkt som også deles av Simen Stamsø-Møller, til tross for at Leicester-back Ben Chilwell og PSG-stopper Thiago Silva også tilhører Lampards sommershoppingliste.

– En eller to av dem som kommer til å slite med å komme seg inn i et nytt lag og inn i en ny liga. Sånn er det, normalt sett, men selvfølgelig kommer de til å bli mye bedre. Jeg reagerer på at det kommer inn så mange offensive fibere, og at Thiago Silva skal fikse det forsvarsproblemet helt på egen hånd har jeg ikke noe tro på. Alderen er en ting. Jeg tror ikke at han på egenhånds skal fikse det. Hans beste år er forbi ham for en god stund siden. Hadde de hentet ham for seks-sju år siden, hadde det nesten vært klink.

SISTE PSG-KAMP: Thiago Silva og Thomas Tuchel etter nederlaget i CL-finalen i august. Foto: Matthew Childs/Reuters

– De stod hele forrige sesong og ropte at de måtte få inn en ledertype, en «nummer en-stopper». Er det ikke akkurat det de har fått da?

– Nja. En som choker ofte. Thiago Silva har gjort det. Han er kjent for å være en som, når det går litt gærent, ikke akkurat har steppet opp. Om det har vært for PSG eller Brasil opp igjennom. Han er kjent for å ha litt svak mentalitet når det butter, selv om han har vært kaptein og alt sånt. Så det er ikke sikkert det. Forhåpentligvis for Chelseas del så kommer det til å fungere, men jeg hadde heller sett at de bare hadde hentet et par angrepsspillere og så enda flere i forsvar, sier TV 2-ekspert og -kommentator Stamsø-Møller.

Thorstvedt: – Nesten useriøst

Kollega Erik Thorstvedt ser også frem til å se de blås offensive arsenal skinne, men stiller allikevel spørsmål ved troppen Lampard nå har stablet på beina.

– Hva skal de med alle disse spillerne? Altså, seriøst. Det er nesten useriøst å sitte med en så stor tropp, sier den tidligere Premier League-keeperen, som også nødig tar ordet «overgangsvinner» i sin munn.

– Vi har sittet her så mange ganger på denne tiden av året og kåret overgangsvinner. Så spoler du fram to måneder, og så har alt gått i dass. Spillerne du har kjøpt har ikke fungert, det ropes om flopp og fansen er rasende. Du har skylt to milliarder ned i dass og har ingenting å vise til. Men det er jo litt gøy, tross alt, at det ikke er en eksakt vitenskap, sier Thorstvedt.

Om Chelsea-laget allerede i Lampard andre sesong er gode nok til å utfordre lagene som har havnet foran dem på tabellen de siste sesongene, er TV 2-ekspertene mer usikre på. Forrige sesong havnet de på sin 4. plass hele 26 poeng bak Liverpool.

– De bør jo ha muligheten til det. Det blir selvfølgelig kjempevanskelig. Men det er så vanskelig å si. Det er så mye nytt, og så mange spørsmålstegn. Ingen flere enn hos Chelsea, sier Simen Stamsø-Møller.

Lampard mener bedring fra sesong til sesong bør være standarden

Akkurat det spørsmålet har Chelsea-sjef Lampard også fått forut for sesongstarten, men den tidligere midtbanestrategen var snar om å avvæpne dem som forsøker å legge ekstra press på hans lags skuldre etter milliardinvesteringene.

– Det er et press på meg med tanke på å gjøre det bedre enn forrige sesong, men det bør være standarden. Uavhengig av alt. Det er noe som ligger i denne jobbens natur. Andre folk får snakke om vi er utfordrere eller ikke. Vi havnet mange poeng bak Liverpool og Manchester City de siste to sesongene, som alle andre, det er slik ligaen har utviklet seg. Så i mine øyne må vi først se til å minske den avstanden, bygge selvtillit og få laget til å fungere bra sammen, sier Chelsea-sjefen.

Øyvind Alsaker mener avstanden opp til de to lagene som har herjet de siste sesongene uansett har vært så enorm at Lampard har alt å vinne i sin andre sesong som sjef for de blå.

– Alle ser at de to klubbene er ledet av det som kanskje er enerne i fotballen. De har brukt tid på å skape disse vinnerlagene, og det gir en slags forståelse hos eiere, styreformenn og supportere om at det tar tid. Klarer de å splitte en av de to denne sesongen, vil det bli sett på som en enorm bragd. Så jeg tenker at han er i angrepsposisjon, sier TV 2-kommentatoren når han gjester Chelsea-podkasten TV 2 spilte inn før sesonstart.

