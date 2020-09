Her blir det sommervarme i dag

Sommeren er på besøk og varmer opp noen få deler av landet på mandag.

– Utover dagen så havner nok Oslo på rundt 22 grader, sier Lillian Bergheim som er vakthavende meteorolog i Storm.

Ifølge meteorologen er det varmere enn normalen. Osloområdet ligger vanligvis på rundt 16 grader på denne tiden av september.

Kristiansand vil sannsynligvis nærme seg 20 grader utover mandagen.

– På Østlandet generelt og sør mot Kristiansand ligger temperaturene opp mot 17-18 grader mange plasser mandag formiddag, sier Bergheim.

Værmeldingen er dessverre mindre hyggelig for resten av landet.

– Mindre hyggelig for resten

Både i Nord-Norge og på Vestlandet er det ganske grått. Regn og regnbyger preger både mandagen og tirsdagen.

Det er på grunn av en svak lavtrykksaktivitet i Barentshavet.

– Men litt variert intensitet på bygene gir lengre perioder med opphold. Så det er ikke helgrått, sier Bergheim.

Regnbygene varer sannsynligvis helt frem til onsdag.

Opptil 70 millimeter regn

Hvis man ser på Trøndelag og Vestlandet så ligger det en varm front som tilhører et lavtrykk sørvest for Island. Varmefronten gir regn både mandag og tirsdag sør i Trøndelag og sørover til og med Rogaland.

– På denne fronten utvikler et lavtrykk på tirsdag, så da blir det mye nedbør i Møre og Romsdal.

Meteorolog Lilian Bergheim sier at det kan komme 50 til 70 millimeter regn lokalt i løpet av tirsdagen.

Også her varer nedbøren frem til onsdag.

Blåser opp til storm

Utover uken fra onsdag blir det mye sol sør for Stadt og Dovre.

– Men det vil blåse nordlig kuling langs vestlandskysten med muligheter for kraftige vindkast på Østlandet. Folk vil merke vinden godt og at temperaturen går ned til tross for sol, sier Bergheim.

På torsdag er det fortsatt opphold i Sør-Norge, mens det blir litt regn i ytre strøk i Nord-Norge.

I løpet av torsdagen kommer det et kraftig lavtrykk nord for Norskehavet. Da øker vinden fra Stadt og nordover med nordlig kuling.

– Det kan blåse opp til storm i Nordland natt til fredag, etterfulgt av økende nedbør både i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet på fredag, melder meteorolog Bergheim.