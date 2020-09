Travelt for redningstjenesten: – Én type oppdrag skiller seg ut

SOLA (TV 2): Bare i juli koordinerte Hovedredningssentralen (HRS) over 1000 redningsaksjoner. – Vi fryktet at det skulle bli verre, sier avdelingsdirektør.

Mens resten av landet går på lavgir, er juni, juli og august høysesong for HRS.

På sentralen utenfor Stavanger var redningslederne spente på hvordan denne sommeren ville arte seg.

Nordmenn har i stor grad feriert i eget land, og plutselig skulle «alle» ha fritidsbåt og bobil. Samtidig har de utenlandske turistene uteblitt.

Ville frafallet av dem føre til færre krevende redningsoppdrag? Eller ville uerfarne og overmodige nordmenn resultere i kraftig økning?

Dette var spørsmål de stilte seg i begynnelsen av juni, og de forberedte seg på det siste.

Nå har de fasiten.

LETTET: Den erfarne avdelingsdirektøren, Jarle Øversveen, var ekstra spent på hvordan årets høysesong ville arte seg. I dag puster han lettet ut. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

En sommer på det jevne

Tallene viser at svaret i det store og hele er «ingen av delene».

– Vi fryktet det verste – håpet på det beste. Og det gikk jo fint, sier Jarle Øversveen, avdelingsdirektør ved HRS Sør-Norge.

Antallet aksjoner i sommer tyder på at frafallet av turister fra utlandet og flere nordmenn på hjemlig ferie har nullet hverandre ut.

«Annerledes-sommeren» 2020 ble stort sett normal for HRS.

REDNINGSLEDER: Fra sentralen på Sola koordineres tusenvis av hendelser hvert år. Her er redningsleder Cecilie Øversveen på jobb. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Likt som i fjor

Ved utgangen av august var det registrert 5689 hendelser totalt i 2020.

Til sammenligning var HRS involvert i 5952 på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Den samlede nedgangen skyldes et dramatisk fall i aktivitet i perioden etter 12. mars, da Norge stengte ned på grunn av pandemien, forklarer Øversveen.

Slik var sommeren for redningstjenesten: Ved utgangen av august var HRS involvert ti 5689 hendelser. På samme tid i 2019 var de involvert i 5952.

Nedgangen på 263 hendelser tilskrives korona-nedstengningen av samfunnet.

Hva angår hendelser på sjøen, er de tilnærmet identisk med antallet de tre siste årene, med unntak av sommeren 2017.

Det har samtidig vært mange mindre alvorlige hendelser på sjøen, som ikke koordineres av HRS.

I sommer har det imidlertid vært en tydelig økning i antall redningsaksjoner etter savnede på land.

I juli ble det registrert 180 hendelser under kategorien «savnet person». Det er en økning på hele 30 prosent sammenlignet med 2019. Da var tallet på 138.

Forsvarets 330-skvadron rapporterer at de mellom juni og august har gjennomført 384 oppdrag. Det gir et snitt på 6,4 aksjoner per dag.

Av disse var 226 luftambulanse, mens 186 var søk og redning. Kilde: Hovedredningssentralen / Forsvarets redningstjeneste

– Det er klart at forhold som hytteforbud og at myndighetene gikk ut og anbefalte båtfolket om ikke å ta påskeferien i båt, det påvirket antall hendelser, sier han.

Om en ser på juni, juli og august isolert, er det bare 21 flere hendelser i år enn i fjor – vesentlig mindre enn i den spesielt travle 2017-sesongen.

– En normal, travel sommer, sier Øversveen.

Saken fortsetter under grafen.

PÅ DET JEVNE: Grafen viser antall hendelser som HRS har vært involvert i. Foto: Skjermdump / HRS

Med ett unntak

Men det er én type oppdrag redningstjenesten har gjort langt mer av i sommer.

Antallet iverksatte redningsaksjoner etter savnede personer på land øker kraftig. I juli ble det registrert 180 slike aksjoner, noe som er en økning på hele 30 prosent, sammenlignet med året før.

– Det er veldig mye. Og det er klart det er merkbart. Både for Hovedredningssentralen og de lokale redningssentralene, men ikke minst for alle de ressursene som er ute og yter hjelp.

Dette samsvarer godt med Røde Kors' rapporter om markant flere redningsoppdrag i populære fjell.

– Når vi vurderer sommeren under ett, er det ingen tvil om at nordmenn har klart å kompensere for de hendelsene som utenlandske turister normalt genererer, sier Øversveen.

Avdelingsdirektøren tror imidlertid ikke at nordmenn på tur har opptrådt spesielt uaktsomt.

– Vi tenker at det først og fremst gjenspeiler en økt aktivitet. Det er ingenting ut ifra vår erfaring som tilsier at de som trengte hjelp fra redningstjenesten var usedvanlige uvørne eller gjorde dumme valg. Flere er ute og da øker sannsynligheten for at noe skjer også, sier han.

KOORDINERER: Sentralen på Sola i Rogaland koordinerer redningsaksjonene i Sør-Norge. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Bekymret for fremtiden

I begynnelsen av september markerte statsministeren begynnelsen på en ny æra for norsk redningstjeneste, da de avanserte AW-101-helikoptrene ble satt i drift på Sola.

I løpet av de neste årene skal Sea Kings topp moderne erstatter SAR Queen rulles ut på basene i Norge.

Men selv om det som omtales som «verdens beste redningshelikopter» nå gir mannskapene nye og etterlengtede verktøy i krevende aksjoner, har HRS i mange år vært bekymret for kapasitetsutfordringene de står overfor.

Den bekymringen står ved lag.

– I takt med at antall hendelser går opp, så øker også belastningen på Hovedredningssentralen. Vi er alltid spent på hvordan høysesongen blir, og om vi er i stand til å takle den økte aktiviteten, sier Øversveen.