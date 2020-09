Toppscoreren om kompisen: – Kjipt og rart at han ikke er på landslaget

Sju mål på fem kamper. Tokmac Nguen har hatt en forrykende sesongstart i Champions League-kvalifiseringen og hjemlig serie for ungarske Ferencvaros.

Forrige sesong var også svært bra, med åtte mål og like mange målgivende pasninger i ligaen for kantspilleren. Men enn så lenge er drammenseren blitt oversett av landslaget. Det får Eliteseriens toppscorer, Amahl Pellegrino (30), til å stusse.

– For å være helt ærlig, så synes jeg det er veldig kjipt å se at det har vært så lite snakk om ham, sier Pellegrino som gjest i FotballXtra på TV 2.

Amahl Pellegrino og Tokmac Nguen er nære venner. Her på tribunen under en hockeykamp i 2015. Foto: Carina Johansen

Han er nær venn av «Tokki.»

– Han har levert godt i Ungarn i to år nå. Han har to ligatitler, har prestert meget bra i Champions League-kvalik og i Europaligaen og scorer mye mål der, også. Han har vist seg på den største scenen. At han ikke har vært en snakkis, synes jeg har vært veldig rart, egentlig. Jeg synes han egentlig burde spilt kant fremfor andre som ikke spiller kant, sier Pellegrino.

Ros overrasker Nguen

Ved siden av de 23 spillerne som tas ut, har landslagsledelsen en «bruttotropp» over spillere de følger ekstra nøye med på. Per Joar Hansen, Lars Lagerbäcks assistent, har fått med seg Nguens fenomenale sesongstart.

– Er han i bruttotroppen?

– Hvem som er med i bruttotroppen, vil jeg ikke kommentere. Men at han er en spiller vi har fulgt med på i det siste, er det ingen tvil om, sier «Perry» til TV 2.

Per Joar Hansen gir Tokmac Nguen tommel opp for den strålende sesongstarten. Foto: Terje Pedersen

– Han har gjort bra fra seg nå. I kampen mot Celtic, der han til slutt avgjorde hele greien, og han gjorde en god kamp mot Djurgården – der han også avgjorde. Nå i helgen scoret han hat trick mot laget som ligger helt i bånn. Det er klart at han er en spiller som har hatt en god utvikling i det siste. Det er det ikke tvil om, roser landslagsassistenten.

Selv har Nguen en drøm om å spille med flagget på brystet. Når han får høre om rosen fra landslagsledelsen, blir han noe overrasket.

– Jeg trodde ikke engang at de fulgte med. Men at de følger med, er hyggelig. Men det forandrer fortsatt ikke hva jeg tenker, sier Nguen til TV 2, og utdyper:

– Jeg har fått det spørsmålet en del ganger, og jeg sier det samme hele tiden. Det er faktisk ikke noe jeg går rundt og tenker på. Uansett hva jeg sier og tenker, har det ikke veldig mye å si. Det eneste jeg kan gjøre er å prestere så godt som mulig. Hvis det ikke er godt nok, er det selvfølgelig andre spillere som spiller fordi de er gode nok. Det er ikke noe jeg legger meg spesielt opp i, for å være ærlig.

Interesse fra europeiske klubber

Nguens storspill for Ferencvaros har også fått klubber utenfor Ungarn til å sperre øynene opp. Kantspilleren, som fyller 27 år i oktober, understreker imidlertid at han trives svært godt i klubben – både på og utenfor banen.

Tokmac Nguen, her fra Europaliga-oppgjøret mot Ludogorets i fjor. Foto: Nikolay Doychinov

– Det har kommet inn noen bud. Så får vi se hva som skjer, sier Nguen.

– Men det skal veldig mye til for at de selger meg. Jeg har sagt til dem også at jeg er fornøyd og trives veldig godt, og jeg skal ikke drive og presse frem noe som helst. Hvis det ikke er riktig for én av oss, skjer ingenting, fortsetter drammenseren.

– Hvor er budene fra?

– Det tror jeg ikke at jeg skal si, men det er interesse fra en del forskjellige land. Her i Europa, men også utenfor Europa.

– Det må komme noe veldig bra for at de skal selge meg. Det forstår jeg også, spesielt med tanke på situasjonen med kvalikkampene. Det er vanskelig for dem å selge meg nå, og det forstår jeg.

Nguens klubb har tatt seg til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League, nest siste hinder før et eventuelt gruppespill. Der venter Dinamo Zagreb på onsdag.